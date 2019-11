BRAWO

Brandenburg Am Mittwoch erschien die Mutter eines 15-Jährigen auf dem Revier der Polizeiinspektion Brandenburg, um Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung zu erstatten. Der 15-Jährige war am Morgen mit der Straßenbahn zur Schule gefahren und beim Aussteigen am Tschirchdamm offenbarunvermittelt von einem seiner Mitschüler zu Boden gerissen worden. Anschließend soll er von eben diesem Mitschüler mehrfach gegen den Kopf geschlagen und getreten worden sein. Dabei wurde der 15-Jährige so schwer verletzt, dass er in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden musste. Zudem wurde auch das Mobiltelefon des jungen Opfers beschädigt. Während des Angriffs sollen sich wohl auch andere Mitschüler beim Angreifer befunden haben, ihn jedoch nicht abgehalten haben. Zu den Hintergründen des körperlichen Übergriffes, ermittelt nun die Brandenburger Kriminalpolizei.