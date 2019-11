Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Wer von den Hennigsdorfer Stadtwerken Fernwärme bezieht, muss ab Beginn des nächsten Jahres tiefer in die Tasche greifen. Um wie viel der Preis steigt, will Stadtwerke-Chef Thomas Bethke am kommenden Montag während eines Pressegespräches mitteilen. Die Stadtwerke begründen die Preisanhebung mit "energiepolitischen Rahmenbedingungen", wozu bundesweit geltende Abgaben zählen dürften. Außerdem müsse in die technische Infrastruktur investiert werden. Derzeit errichtet das städtische Unternehmen einen Netzpufferspeicher am Heizwerk Zentrum. In Hennigsdorf werden 80 Prozent des Stadtgebiets durch das Fernwärmenetz erschlossen.