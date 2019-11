Markus Kluge

Walsleben (MOZ) Zwei maskierte Männer versuchten, am Mittwochmittag in Walsleben in ein Haus am Dannenfelder Weg einzubrechen. Ein 17-Jähriger, der im Gebäude war, hatte noch ein Klingeln an der Haustür und dann Geräusche aus dem Hauswirtschaftsraum gehört. Die Einbrecher flüchteten, als sie den Jugendlichen sahen und stiegen in einen Auto, in dem bereits ein Fahrer saß. Der Wagen fuhr in Richtung Autobahn davon. Ein Kriminaltechniker sicherten Spuren am Tatort. Die Unbekannten haben offenbar nichts gestohlen.