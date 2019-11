MOZ

Erkner (MOZ) Viele Einheimische genießen die Zeit, in der ihre Stadt wieder weihnachtlich strahlt. Das Lichterfest in der Friedrichstraße findet diesmal am Wochenende 30. November und 1. Dezember statt.

Marktbuden mit Köstlichkeiten und anderem Adventszauber bilden den Rahmen, wenn am Sonnabend gegen 16.40 Uhr mit Einbruch der Dunkelheit die Festbeleuchtung eingeschaltet wird. Ein Bühnenprogramm und ein Lampionumzug gehören wieder dazu.