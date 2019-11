dpa

Nauen (dpa) Die Brandenburger SPD-Landtagsfraktion hat SPD-Generalsekretär Erik Stohn zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt.

Der 35-Jährige erhielt am Donnerstag bei einer Klausur der SPD-Fraktion in Nauen-Groß Behnitz 18 Ja-Stimmen. Vier Abgeordnete votierten mit Nein, zwei enthielten sich, teilte die Fraktion mit. Dies entspricht einer Zustimmung von 75 Prozent. Eine Parlamentarierin war nicht anwesend. Stohn folgt Mike Bischoff, der nach fast vier Jahren in dem Amt nicht mehr kandidiert hat. Der 54 Jahre alte bisherige Fraktionschef hatte als Gründe angegeben, er wolle seine Gesundheit nicht aufs Spiel setzen und neuen Köpfen eine Chance geben. Die Fraktion wählt auch die übrige Spitze neu.