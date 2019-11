Brandenburg an der Havel

BRAWO

Brandenburg (BRAWO) Die Weihnachtszeit beginnt für die fünf Waldarbeiter der Stadt Brandenburg jedes Jahr bereits Mitte November. Dann nämlich wird der Brandenburger Weihnachtsmarkt mit Bäumen aus dem Stadtwald beliefert.

Dieses Jahr sorgen 500 Kiefern und Blautannen für ein weihnachtliches Flair auf dem Neustädtischen Markt. Die Bäume sind extra auf dafür vorgesehenen Flächen im Stadtwald gewachsen.

Der städtische Forstbetrieb der Stadt Brandenburg freut sich sehr darüber, durch das regionale Aufwachsen der Bäume und die kurzen Lieferwege einen umweltfreundlichen Beitrag zur Gestaltung des Brandenburger Weihnachtsmarktes, der vom 25. November bis 23. Dezember geöffnet ist, leisten zu können.

Wer ebenfalls einen regional gewachsenen Weihnachtsbaum kaufen möchte, hat am Samstag, 14. Dezember, die Möglichkeit sich diesen auf einer Weihnachtsbaumfläche im Stadtwald selbst zu fällen. In der darauf folgenden Woche werden von Montag, 16. Dezember, bis Samstag, 21. Dezember, Weihnachtsbäume am Feuerwachturm im Eichendorffweg auf dem Görden verkauft. Nähere Informationen können ab sofort immer dienstags zwischen 15 und 18 Uhr im Forstbüro erfragt werden: 03381/702336.