Kai-Uwe Krakau

Bernau (MOZ) Die Meinung von Bürgermeister André Stahl ist klar: "Der Ortsteil Birkholz kommt nicht zu kurz", sagte der Linken-Politiker in der jüngsten Einwohnerversammlung und legte noch eins drauf. "Wir haben uns sogar überdurchschnittlich engagiert".

Anschließend listete der Bernauer Rathauschef vor den rund 50 Zuhörern auf, was in den vergangenen Jahren in Birkholz investiert wurde. Da sind die halbe Million Euro für das Dorfgemeinschaftshaus, fast 60 000 für den Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr sowie allein im Jahr 2018 rund 130 000 Euro als Zuschuss für das Jette-Fritzi-Haus. Zu den wiederkehrenden Ausgaben zählen beispielsweise die 12 000 Euro für die Unterhaltung des Ortsteilzentrum und die finanziellen Mittel für Feste. Für das Entwicklungskonzept der drei "Birkendörfer", so Stahl weiter, seien rund 30 000 Euro ausgegeben worden. Auch von der veränderten Führung der Buslinie 892 (Taktverdichtung und Wochenendfahrten) habe Birkholz profitiert. Fast 6000 Euro gab es in diesem Jahr für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (außer Neubauernsiedlung).

Auch in den nächsten Jahren, betonte der Bernauer Bürgermeister, werden wieder nicht unerhebliche Mittel in den Ortsteil fließen. Als Beispiele nannte er 195 000 Euro für die Pflanzung von Bäumen am Löhmer Weg sowie in der Neubauernsiedlung (129 000 Euro). Bei diesem Programm sei Birkholz "überproportional" vertreten, hieß es. Weitere 760 000 Euro sind für den Wegebau zwischen Birkholz und Birkholzaue (Löhmer Weg) sowie 50 000 Euro für die Sanierung des Feuerwehrgebäudes vorgesehen. Im Bürgerhaushalt seien zudem rund 4200 Euro für einen Streetbasketballkorb und 7700 Euro für einen Boccia-Platz mit zwei Bänken geplant.

Bus nach Berlin-Buch

Bürgermeister Stahl betonte ausdrücklich, dass die Verwaltung einen "gewissen Ausgleich" zwischen den Ortsteilen schaffen und Maßnahmen abwägen müsse. "Wir dürfen nicht zulassen, dass ein Ortsteil hinten herunterfällt", erklärte der Linken-Politiker.

Die Birkholzer staunten angesichts der Ausführungen nicht schlecht. "Es wäre ein Riesenfortschritt, wenn es so kommen würde", meinte spontan ein Mann. Er sprach aber auch ein Problem an, das viele Einwohner ärgert. "Die Schwanebecker Straße ist vielbefahren. Dort gibt es auf einer Länge von 325 Meter keinen Bürgersteig", so der Zuhörer. Stahl verwies auf die Zuständigkeit des Landes Brandenburg, der Gehweg sei zudem für die Anwohner beitragspflichtig.

Eine ältere Frau stört, dass die Birkholzer Dorfstraße für Menschen mit Rollatoren nicht passierbar ist. "Die Autofahrer nehmen auf uns keine Rücksicht", sagte sie und übergab dem Bürgermeister eine Unterschriftensammlung.

Eine Birkholzerin, die vor 20 Jahren in das Dorf gezogen war, kritisierte, dass man nicht mehr einfach mit dem Bus nach Berlin-Buch fahren könne. "Wenn es eine Linie gäbe, würde die sicher stark genutzt werden", sagte sie. Eine weitere Frau, die sich täglich mit dem Auto in die deutsche Hauptstadt quälen muss, stimmte ihr zu. Stahl verwies in diesem Fall auf die Zuständigkeit des Landkreises Barnim. "Wir werden aber ein Stadtbuskonzept erarbeiten", so der Rathauschef in der Einwohnerversammlung. Das Ziel sei eine Ausweitung des Verkehrs in den Abendstunden und am Wochenende sowie eine Taktverdichtung. Bis zum Jahr 2025 sollen so aus drei dann sechs Linien werden.