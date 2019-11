Vertreter von fünf Vereinen erhielten Zuwendungen der Ottefülling-Kinderstiftung zu ihrem 20-jährigen Bestehen in Papenburg am 15. November. © Foto: Stadt RN

Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Je einen Scheck über 2.500 Euro konnte Rathenows Bürgermeister Ronald Seeger im Namen der Ottefülling-Kinderstiftung an die Fördervereine des Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasiums und der Bruno-H.-Bürgel-Gesamtschule überreichen. Die Vertreter der Vereine konnten bereits am Donnerstag genau sagen, welche Schulprojekte damit unterstützt werden.

"Zur Veranstaltung anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Ottefülling-Kinderstiftung war Rathenow neben vier weiteren Vertretern von Vereinen eingeladen. Alle erhielten einen Scheck über 5.000 Euro. Im Einvernehmen aller haben wir ihn auf die Fördervereine des Jahn-Gymnasiums und der Bürgel-Schule aufgeteilt", berichtet Bürgermeister Seeger, der zu den Feierlichkeiten der Stiftung nach Papenburg gefahren war.

Der Förderverein des Jahn-Gymnasiums wird die Einrichtung einer Küche mit der Spende unterstützen. "In der Küche, die wir in der ehemaligen Wohnung des Grundschul-Hausmeisters einrichten, wollen wir verschiedene Projekte durchführen. Beispielsweise kann der Seminarkurs rund ums Imkern den Honig dort unter hygienischen Bedingungen schleudern", sagt Luisa Kluth in Vertretung des Schulsprechers.

Für ein Projekt der Berufsorientierung wird der Förderverein der Bürgel-Gesamtschule seine Spende verwenden. Bereits 2019 zeigten die Schüler bei einem Event, was in ihnen steckt - sie bauten Seifenkisten, mit denen sie sich auf die Strecke wagten. "Die Kfz-Innung war an uns herangetreten. Sie sucht Unterstützung zur Nachwuchsgewinnung. Über den Bau der Seifenkisten kommen die Schüler direkt in Berührung beispielsweise mit dem Berufsbild des Mechatronikers", berichtet Michael Hohmann. Der Schulleiter nahm den Scheck als Geschäftsführer des Fördervereins der Schule entgegen. Weil das Projekt samt Bau der Seifenkisten von Schülern und Partnern aus dem Gewerbe der Region gut angenommen wurde, wird es eine Neuauflage geben. Befreundete Schulen haben sich dafür bereits interessiert gezeigt und die Stadt Rathenow selbst auch. "Es wurde angefragt, ob wir aus dem Seifenkistenrennen ein innerstädtisches Ereignis machen können." Dafür wird eine neue Rampe für den Start der selbstgebauten Kisten benötigt. Für den Bau dieser soll das Geld der Ottefülling-Kinderstiftung verwendet werden.

Erstmals, so Hohmann, sei die Bürgel-Schule bei der Ausschüttung der Spenden der Ottefülling-Kinderstiftung bedacht worden. "Ich bin sehr gerührt", so der Schulleiter. Seit 2005 hat die Stiftung an Rathenower Schulen, Vereine und soziale Einrichtungen mehr als 130.000 Euro ausgereicht. 2005 profitierte die Lebens-, Alters- und Behinderhilfe e.V. als erste Einrichtung von einer Spende.