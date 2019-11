Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) Und jährlich grüßt die Schneekönigin – wenn sie das Licht anknipst, dann ist wieder Weihnachtsmarkt in Eberswalde. Das zehntägige Familien- und Kulturfest auf dem Marktplatz beginnt stets am Freitag vor dem ersten und endet am zweiten Advent. Vom 29. November bis zum 8. Dezember verhilft der Budenzauber der Stadt und ihren Gästen somit diesmal zu Besinnlichkeit.

Seit Mittwoch bereits wird das Weihnachtsreich aus 24 Hütten, das unter anderem rund 30 Händler bespielen werden, mit Hilfe des städtischen Bauhofes aufgebaut. Das Programm mit einer Auflage von 10 000 Stück sei im Druck und soll in der kommenden Woche vorliegen, sagt Veranstaltungsmanager Udo Muszynski, der den Markt im Auftrag der Stadt organisiert. Wie schon in den Jahren zuvor sei es ein Mix aus Bewährtem und neuen Angeboten. Zu den Standards des Marktes, der als einer der schönsten Weihnachtsmärkte Brandenburgs gilt, gehört eben die Startzeremonie mit der Schneekönigin. Die glanzvoll gekleidete Märchenexzellenz auf Stelzen führt einen Lampionumzug zum Marktplatz an, der 17 Uhr am Karl-Marx-Platz beginnt. Zeitgleich wird die Weihnachtsbeleuchtung in den Bäumen an der Eisenbahnstraße angeschaltet.

Zu den liebgewonnenen festen Größen gehören zudem unter anderem das Guckloch-Kino, die mongolische Jurte als Märchen-Zelt, die Schafe zum Streicheln, Ritterburg und Pyramide, Theater und Musik. Ohne sein Herzstück, das über eine Stange mit Muskelkraft angetriebene nostalgische Karussell des Schweizer Künstlers Georg Traber, wäre der Eberswalder Weihnachtsmarkt ebenfalls nicht das, was er ist. Am Karussell gibt es an allen zehn Tagen Live-Musik. Mit dem Folk-Trio Pi und dem Acapella-Ensemble Trioladiva drehen erstmals auch Musiker aus der Region dort die Runden.

Einzug mit Posaunenchor

Auf der Bühne, merkt Muszynski an, seien in diesem Jahr sogar fast ausschließlich hiesige Ensembles zu hören. Als unverzichtbar bezeichnet der Programmmacher etwa die Eröffnung des Marktes mit dem Einzug des Posaunenchores der evangelischen Stadtkirchengemeinde.

Erstmals dagegen trägt der Weihnachtsmarkt in gewisser Weise dem Klimawandel Rechnung. "Wir haben manchmal schon darüber nachgedacht, wie tropische Weihnachten hier aussehen würden", sagt Udo Muszynski, der das Event seit 2009 organisiert. "In den Anfangsjahren hatten wir hier noch Schnee." Im vergangenen Jahr fiel dagegen an sieben von zehn Tagen Regen. Nun gibt es zum ersten Mal Eis zum Schlecken. Zu den Händlern, die Handwerkliches und Kulinarisches von Kerzen und Seifen bis Langos und Met anzubieten haben, hat sich die Uckerland Eis Manufaktur gesellt. Und mit dem Guten-Morgen-Konzert am 30. November um 10.30 Uhr gebe es auch erstmals eine "tropische Einlage", so Muszynski. Zu hören ist dann mit Les Jabates das Salsa-Kombinat Eberswalde.

Bis zum 8. Dezember können Besucher fest mit dem Weihnachtszauber rechnen – täglich von 12 bis 20 Uhr, freitags bis 21 Uhr und sonnabends ab 10 Uhr. An den Wochenenden verkehrt der Obus zum Markt in verkürztem Takt.