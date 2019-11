Frankfurt (Oder) (MOZ) In Anlehnung an die Bestimmungen zur Tempo-30-Zone kennt die Straßenverkehrsordnung auch den sogenannten verkehrsberuhigten Geschäftsbereich – eine Tempozone mit einer Höchstgeschwindigkeit von weniger als 30 Stundenkilometer.

Er wird in "zentralen städtischen Bereichen mit hohem Fußgängeraufkommen und überwiegender Aufenthaltsfunktion" empfohlen und findet überwiegend als Tempo-20-Zone Anwendung. So weit, so gut – vor allem für Fußgänger, deren Sicherheit in entsprechenden Bereichen zweifellos steigt.

Allerdings schießt manche Verkehrsbehörde schon mal übers Ziel hinaus – und geht gleich mal auf Tempo 10 runter. Selbstredend, dass sich an eine solche Vorgabe kaum ein Autofahrer hält, wie Verkehrsforscher herausgefunden haben. Jeder Autofahrer, der schon mal versucht hat, mit Tempo 10 durch eine verkehrsberuhigte Zone zu fahren, weiß, wie schwer das ist. Mal ganz davon abgesehen, dass viele Tachos erst bei 20 km/h anfangen. Es ist ganz einfach ein Kunststück, über eine längere Distanz Schrittgeschwindigkeit zu fahren – und vor allem ziemlich unsinnig.