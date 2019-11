Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit der Preisanpassung beim Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg erhöhen (VBB) sich auch beim Stadtverkehr ab dem 1. Januar 2020 die Tarife um durchschnittlich 3,3 Prozent. Betroffen davon sind vor allem Gelegenheitskunden, wie SVF-Geschäftsführer Christian Kuke erklärt. So steigt der Preis für den Einzelfahrschein AB um 10 Cent auf 1,80 Euro, ermäßigt auf 1,30 Euro. Die Vier-Fahrten-Karte kostet künftig 6,60 Euro statt wie bisher 6,40 Euro. 20 Cent mehr werden für die Tageskarte fällig, sie kostet ab dem neuen Jahr 3,80 Euro. Auch für die Kleingruppen-Tageskarte – für gemeinsame Fahrten von maximal 5 Personen im Bereich AB – erhöht sich der Preis von 8,10 auf 8,50 Euro.

Für Vielfahrer ändert sich wenig

"Es handelt sich um die erste Preiserhöhung seit drei Jahren", macht Kuke deutlich und nennt als Grund unter anderem die Anpassungen bei den Tariflöhnen in den letzten Jahren sowie die gestiegenen Energiekosten. Um einerseits wirtschaftlich zu arbeiten und andererseits ein breites Leistungsangebot aufrecht zu erhalten, sei die Erhöhung unumgänglich gewesen, so Kuke.

Für Vielfahrer ändert sich eher wenig. Die Frankfurt-AB-Tarife für die 7-Tage-Karte (13,10 Euro), die Monatskarte (39,90 Euro) oder die Umweltkarte im Abo (399 Euro bei monatlicher und 381,10 bei jährlicher Abbuchung) bleiben gleich. Der Preis für eine nicht vertraglich gebundene Jahreskarte AB in der Oderstadt steigt dagegen von 395,10 Euro auf 419 Euro. Die Monats- und Abo-Zeitkarten für Schüler und Azubis bleiben preisstabil. Neu im Angebot ab 1. Januar ist eine 4er-Tageskarte, die für eine beliebige Anzahl von Fahrten an vier unabhängigen Tagen genutzt werden kann. Sie kostet 14,40 Euro für den AB-Tarifbereich, ermäßigt 10,40 Euro. Unter dem Strich sparen Fahrgäste also den Zuschlag von 20 Cent für eine einzelne Tageskarte.

Zum Fahrplanwechsel im Verkehrsverbund kommt es in Frankfurt ab 15. Dezember nur zu wenigen Veränderungen "aufgrund von Kundenhinweisen", wie Andreas Lorenz, Bereichsleiter Verkehr, erläutert. So werde die Linie 981 (Kopernikusstraße – Booßen-Forstweg) das SMC von Montag bis Sonnabend künftig noch einmal um 22.28 Uhr anfahren, um Kaufland-Mitarbeiter im Spätdienst und Abendkunden noch die Chance auf eine Heimfahrt zu ermöglichen. An Wochenenden und Feiertagen fährt der 984er künftig zusätzlich zur Mittagszeit um 12.25 Uhr vom Bahnhof in Richtung Helenesee ab. Außerdem müssen Pendler, die zu später Stunde mit dem RE1 in Frankfurt ankommen, ab Mitte Dezember nicht mehr 20 Minuten auf die Nachtbuslinien warten. Diese fahren mit dem Fahrplanwechsel künftig bereits um 0.17 Uhr über Prager Straße und Westkreuz (Linie N1) sowie über Südring und Neuberesinchen (Linie N2) durch die Stadt.

Astronergy-Halt umbenannt

Auch die Namen zweier Haltestellen haben sich geändert. Aus Lennéstraße auf der Buslinie 980 wird Lennéstraße/Stadthaus. Und die Haltestelle Astronergy Solarmodule wurde wieder in Friedenshöhe umbenannt – Anfang des Jahres hatte das Unternehmen die Produktion von Solarmodulen eingestellt.

Im Sommer hatte die SVF erstmals wegen dann schwächerer Nachfrage einen ausgedünnten Ferienfahrplan angeboten. "Das ist gut verlaufen, der große Aufschrei ist ausgeblieben", sagt Andreas Lorenz. Vom 25. Juni bis 7. August 2020 soll es daher erneut einen Sommerfahrplan geben sowie zusätzlich über die Feiertage zum Jahreswechsel vom 23. Dezember 2019 bis 3. Januar 2020. Von Montag bis Freitag verkehren dann im Tagesverkehr die Linien 2 und 981 grundsätzlich im 20-Minuten-Takt und die Linie 980 im 60-Minuten-Takt. Die Straßenbahnlinien 3 und 5 entfallen.