Ulm (swp) Die Innenstädte der begehrten Metropolen sind politisch zu einer heiß umkämpften Zone geworden: Steigende Mieten, zu wenig Platz für Radfahrer, Fahrverbote – immer geht es darum, den knappen Platz in den Zentren sinnvoll unter immer mehr Menschen zu verteilen.

Wenn der Bundesverkehrsminister den Städten jetzt mehr Freiheit geben will, Gebühren fürs Anwohnerparken selbst festzulegen, ist das ein wichtiger Schritt. Denn bisher galt eine bundesweite Obergrenze von 30,70 Euro pro Jahr, was viele Bürgermeister als zu niedrig ansehen. Die Parkgebühren für Autofahrer von außerhalb werden schließlich seit Jahren immer wieder erhöht.

Im Gegenzug müssen die Kommunen aber auch ihren Teil liefern. Wer ernsthaft weniger Autos in der Innenstadt möchte, darf nicht nur strafen, sondern muss überzeugen. Das beste Argument ist ein gut ausgebauter Nahverkehr, nicht nur in den Stoßzeiten, sondern auch nachts und sonntags. Mindestens ebenso wichtig sind andere Mobilitätsangebote: sichere Radwege und Carsharing beispielsweise. Und, nicht zu vergessen, genug Schul- und Kitaplätze in der Nähe des Wohnorts, damit Eltern ihre Kinder nicht täglich quer durch die Stadt karren müssen, ebenso wie gut erreichbare Sportvereine. Nur wenige verzichten nur deshalb auf ein eigenes Auto, weil die Anwohnerplakette teurer wird.

Das alles ist auch wieder eine Platzfrage: Wo noch die letzte Baulücke mit Wohnungen gefüllt wird, bleibt weniger Raum für Freizeitangebote. Um all diese Ansprüche miteinander zu vereinbaren, brauchen die Kommunen mehr als die Freiheit, Gebühren zu erhöhen. Sie brauchen ein klares Ziel, wie ihre Stadt in zehn oder zwanzig Jahren aussehen soll.