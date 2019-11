Berlin (MOZ) Weniger Unfälle, weniger Verletzte und Tote – dass ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen Vorteile brächte, bezweifelt kaum jemand. Etwa 70 Menschenleben pro Jahr, rechnen Experten, würden mit einer Drosselung auf Tempo 130 gerettet. Im Ausland ist das längst normal, in den Niederlanden fährt man jetzt gar nur noch 100 Sachen.

Und trotzdem gehört es zur politischen Klugheit in Deutschland, dass man lieber von dem Thema die Finger lässt, um keinen mittleren Volksaufstand zu provozieren. "Was dem Ami die Waffe, ist dem Deutschen das Rasen", formulierte der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gewohnt undiplomatisch aus, was nicht zu übersehen ist: Zwischen dem, was vernünftig wäre und dem, was politisch durchsetzbar ist, gibt es oft eine Kluft.

Doch es wächst der Widerstand, diese weiter hinzunehmen. Das gilt vor allem bei Themen, bei denen "Wahrheit" und "Vernunft" wissenschaftlich klar belegt scheinen. Politik ist eigentlich der Wettstreit von Meinungen und Werten, es geht um Prioritäten, das Abwägen von Interessen. Ob eine Grundrente richtig oder falsch ist, kann keine Studie beantworten. Wenn das Recht auf Schnellfahren 70 Menschenleben kostet, gehen die Argumente schnell aus – da übernimmt dann der Bauch.

Gegen den lässt sich schwer regieren, manchmal geht es aber doch. Bei der Masern-Impfpflicht hat die Politik mit Macht den Weg der verordneten Vernunft beschritten – und die Skepsis in der Bevölkerung schlicht überstimmt. Schon gibt es weitere Forderungen: Wenn homöopathische Mittel laut allen Studien nicht mehr wirken als ein Placebo – warum sollte eine Solidargemeinschaft dafür die Kosten übernehmen? Rationale Argumente dafür gibt es nicht. Doch noch will es sich mit den Globuli-Fans in der Bevölkerung niemand verscherzen.

Was die Entscheidungen so heikel macht, ist, dass viele Menschen sie als Übergriff wahrnehmen – ein Konflikt, der wohl immer häufiger ausgetragen werden muss. Der Widerstreit zwischen wissenschaftlicher Rationalität und "Freiheit" ist zuletzt vor allem beim Klimaschutz (Fliegen, Autofahren, Fleischessen) bis zur Ermüdung debattiert worden. Doch er existiert auch in vielen anderen Feldern.

Entscheidend ist die Frage, wo wirklich "Freiheit" bedroht ist – und wo der Widerstand nur aus Beharrung und Trägheit besteht. Wie zäh das sein kann, zeigt das Beispiel des Rauchens. Ein Produkt wie die Zigarette heute neu auf den Markt zu bringen, wäre schlicht undenkbar. Die Idee, süchtig machende Tabakstängel zu inhalieren, die das Krebsrisiko vervielfachen, ist nach Vernunftmaßstäben derart absurd, dass es sofort verboten würde. Weil aber Rauchen seit 400 Jahren "normal" ist, geht der Fortschritt nur in Trippelschritten. Wie lange wurde über das Rauchverbot in Gaststätten debattiert? Der Staat als Erzieher mag ein unsympathisches Gegenüber sein – ganz ohne ihn kommen wir auch nicht aus.