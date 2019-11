Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Für rund 1,5 Millionen Euro soll im kommenden Jahr die Frankfurter Allee im Brandenburgischen Viertel auf Vordermann gebracht werden. Der Fachausschuss billigte auf seiner jüngsten Sitzung die Entwurfsplanung für das Projekt. Allerdings nicht ohne Diskussion.

Der fraktionslose Carsten Zinn forderte erneut die Verlegung einer Bushaltestelle an der Straße. Und zwar so, dass die beiden gegenüberliegenden dichter aneinanderrücken. Dies, so betonte der Abgeordnete, sei der ausdrückliche Wunsch der Bewohner des Quartiers. Tiefbauamtsleiterin Heike Köhler erklärte, dass bei dem Vorhaben "die Seitenbereiche nicht angefasst werden". Der Plan sehe lediglich eine Sanierung der Fahrbahn sowie die Lösung der Regenentwässerungsfrage vor. Im Übrigen erkenne die Busgesellschaft BBG keinen Bedarf bzw. keine Notwendigkeit zur Veränderung. Angeblich hätte eine Verlegung Auswirkungen auf die Fahrzeiten.

Dies sah Hans Mai (SPD/BFE) ganz anders. Zum einen leuchte die Argumentation überhaupt nicht ein. Zum anderen seien Haltestellen nutzerfreundlich zu gestalten. Und so erging der Auftrag an die Verwaltung, den Fall noch einmal sorgfältig zu prüfen.

Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Frankfurter Allee hatte die sachkundige Einwohnerin Peggy Siegemund auf die Situation in der Potsdamer Allee aufmerksam gemacht, wo es aus ihrer Sicht und aus Sicht der Anlieger ein Gefahrenpotenzial gibt. Viele Kinder, vor allem der Nachwuchs der Flüchtlingsfamilien, spielen auf der Straße.

Verkehrsberuhigung gefordert

Laut Siegemund hätten sich bereits Unfälle ereignet. Zu befürchten sei, dass mit der Sanierung der Frankfurter Allee diese zur "Rennstrecke" wird und die Autofahrer beim Abbiegen auf die Potsdamer Allee ihre Geschwindigkeit nicht drosseln. Siegemund forderte Maßnahmen der Verkehrsberuhigung. Etwa den Einbau von Bremsschwellen sowie Tempo 15. Gleichzeitig sprach sie sich dafür aus, den angrenzenden Spielplatz einzufrieden. Oskar Dietterle (Die Partei) regte die Ausweisung als "Spielstraße" an.

Baudezernentin Anne Fellner hielt dagegen: Bei der Fahrbahnsanierung in der Frankfurter Allee ginge es keineswegs darum eine "Rennstrecke" zu schaffen, sondern um vernünftige Infrastruktur für den Obus. Der Belag weise Risse, starke Spurrinnen sowie Setzungen auf. Die Straße liege in einer Tempo-30-Zone, so ihr Hinweis.

Gleichwohl: Der Ausschuss bat die Verwaltung in puncto Potsdamer Allee belastbare Zahlen zu etwaigen Verkehrsunfällen zu recherchieren, um gegebenenfalls darauf reagieren zu können. Der Ausbau der Frankfurter Allee soll im zweiten Quartal starten.