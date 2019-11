Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Verdattert zieht die Fürstenwalderin eine Plastiktüte aus ihrer Jackentasche. Kottüten für ihre beiden Hunde, möchte sie damit zeigen, hat sie dabei. "Die Steuermarken gehören an den Hund, für den sie gelten, und nicht beide Marken zusammen an eine Leine", belehrt Petra Tracz.

Zusammen mit Kollegen aus dem Steuer- und Ordnungsamt ist sie regelmäßig unterwegs, um zu kontrollieren, ob Hundehalter ihren Pflichten gemäß der Stadtordnung nachkommen.

Auch dass sie für einen der Hunde, den der augenscheinlich mehr als 40 Zentimeter Schulterhöhe misst, mit einem Führungszeugnis nachweisen muss, dass sie als Halterin geeignet ist, weiß die Frau nicht. In ihrem Fall, sowie bei einem weiteren Halter, den die Hunde-Streife am Mittwoch kontrolliert hat, werde nun geprüft, ob die Tiere beim Ordnungsamt angemeldet sind, sagte dessen Leiter Christoph Malcher am Donnerstag.

Von etwa 20 kontrollierten Haltern hatten zwei keine Kotbeutel, vier keine Steuermarken dabei. Ordnungswidrigkeitsverfahren sind eingeleitet, die Höhe des Bußgeldes liege laut Malcher je nach Einkommen im zweistelligen Bereich.