Berlin (NBR) Wieder einmal müsse man sich fragen, in welcher Welt wir eigentlich leben. Meint nicht nur FDP-Chef Christian Lindner. Er kannte den ermordeten Mediziner Fritz von Weizsäcker persönlich. Aus den Worten spricht Ratlosigkeit.

Der Mann, der mit einem Messer auf den Arzt einstach, ist, nach allem, was man weiß, psychisch krank. Wahnvorstellungen mit vagem Bezug auf Ereignisse vor Jahrzehnten – soll das die Erklärung für dieses Verbrechen sein? Was uns so tief trifft, ist der jähe Abbruch von Normalität. Ein Mensch hält eben noch einen klugen Vortrag und ist Sekunden später jemand, von dem man in der Vergangenheitsform spricht.

Das ruft den verdrängten Gedanken auf, dass es jedem von uns so ergehen könnte. Ein Amokläufer, ein Auto, ein umstürzender Baum – das Leben kann sehr schnell zu Ende sein. Umso beeindruckender ist es, wenn Menschen allesriskieren, um andere zu retten. Der Polizist, der als Privatmann zuhörte und sich dem Mörder in den Weg stellte, hat ebenfalls nur dieses eine Leben. Dieser Mut macht Hoffnung. Auch das gehört zu der Welt, in der wir leben.