Martin Risken

Mildenberg. (MOZ) Die Fünf steht", freut sich Ziegeleipark-Chef Roy Lepschies über eine erfolgreiche Saison 2019. Im Vergleich zum Vorjahr gab es 2 500 Besucher mehr, insgesamt waren es von Anfang April bis Ende Oktober mehr als 53 000 zahlende Gäste, die dem Industriemuseum einen Besuch abstatteten. Weder der heiße Sommer noch die Sperrung der Havel-Schleuse Zaaren konnten ein Jahresergebnis auf Rekordniveau verhindern. "Wir hatten ein starkes Frühjahr und haben die anschließende, sommerliche Flaute durch das Sommercamp des Chaos-Computer-Clubs aufgeholt", zog Lepschies am Donnerstag auf Nachfrage ein positives Fazit.

Allein das Hacker-Camp sorgte dafür, dass 5 600 Besucher aus dem In- und Ausland zusätzlich nach Mildenberg gelockt wurden, die normalerweise nicht den Ziegelepark besucht hätten. "Viele von denen haben ihren Urlaub bei uns verbracht", so Lepschies. Die Computerfreaks werden wie ganz normale Besucher gezählt. Mit dem Chaos-Computer-Club werde eine Summe vereinbart, die sich am normalen Eintrittspreis für Gruppen orientiert.

Hacker zufrieden

Ob der Ziegeleipark in vier Jahren erneut Austragungsort des Sommercamps des Clubs sein wird, ließen die Veranstalter beim abschließenden Gespräch noch offen. Der Veranstalter habe sich aber zufrieden gezeigt, freuten sich Lepschies und seine Mitarbeiter über die positive Resonanz. Der Park war bereits zweimal Gastgeber des Camps.

Licht und Schatten gab es in diesem Jahr bei den Großveranstaltungen des Ziegeleiparks. Während zum Feldbahnfest im Mai, das im Wechsel mit dem Dampfspektakel alle zwei Jahre stattfindet, nur rund 5 500 Gäste kamen, gab es bei der Faszination Technik im August einen kräftigen Zuwachs gegenüber dem Vorjahr. Eintausend Gäste mehr wurde bei der Veranstaltung gezählt, bei der unter anderem Oldtimer und Stuntshow im Mittelpunkt stehen. Einer der Gründe für den Erfolg: 2018 war es vielen Technikbegeisterten einfach zu heiß, das Wetter in diesem Jahr im August angenehmer. Deshalb kamen 7 500 Besucher, die diese Veranstaltung zu der erfolgreichsten in der Saison machten. Schon jetzt sind die Einladungen für das nächste Dampfspektakel raus: Bis zu 8 000 Gäste werden im Mai zu dieser Tradtionsveranstaltung erwartet. Die Rückmeldung eines Dampfschiff-Betreibers liege bereits vor. "Da müsse wir auch noch gucken, ob der Preis stimmt", will sich Lepschies noch nicht festlegen, ob er diese Attraktion einkaufen will. Bei einer Ideenkonferenz vor drei Wochen habe das Team Gedanken darüber gemacht, mit welchen Neuerungen man 2020 aufwarten kann. Eine stehe schon fest. Die verschobene Eröffnung der alten Trafostation werde nun auf jeden Fall 2020 stattfinden.