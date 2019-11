Monika Rassek

Beeskow (MOZ) Im Rahmen der 3. Sitzung des Kreisausschusses am Mittwoch wurde der Antrag zur Konfliktlösung für das Krankenhaus Oder-Spree der Fraktion Die Linke.Piraten beschlossen. Nun geht der Antrag, der nicht mehr auf einen Eigenbetrieb des Krankenhauses abzielt, in den Kreistag. Fraktionsvorsitzende Artur Pech betonte, dass weiterhin an der Forderung nach einem tragfähigen wirtschaftlichen Konzept für das Krankenhaus festgehalten werde und an die Angleichung an den öffentlichen Tarif.

Michael Buhrke, Beigeordneter und Dezernent für Finanzen und Innenverwaltung, informierte, dass es zu einer Einigung innerhalb der Verhandlungskommission gekommen sei, jedoch noch kein Tarifergebnis erzielt wurde. Auch die Finanzierung ist noch nicht geklärt. Konkrete Zahlen legte Buhrke auch auf Nachfragen im Rahmen der Sitzung nicht vor. Wiederholt fielen lediglich Begriffe wie "Angleichung angestrebt".

Das Ergebnis der Verhandlungskommission wird nun wiederum in den einzelnen Gremien diskutiert. Wann das Ergebnis vorliegen wird, ist nicht bekannt. Die Geschäftsführer des Krankenhauses waren für Rückfragen am Donnerstag nicht erreichbar. Auch seitens der Gewerkschaft Ver.di, die die Krankenhausmitarbeiter bislang unterstützt hat, gab es keine weiteren Informationen. Seit Mai kämpfen die nichtärztlichen Mitarbeiter des Krankenhaus Oder-Spree für eine bessere Bezahlung.