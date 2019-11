Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) In Beeskow könnte es künftig weniger verkaufsoffene Sonntage, dafür aber längere Ladenöffnungszeiten an einigen Sonnabenden geben. Die Mitglieder des Mittelstandsvereins haben auf ihrer Mitgliederversammlung entsprechende Vorschläge gemacht. Generell war man sich einig, die bekannten und beliebten Veranstaltungsformate weiterzuführen.

Allerdings soll einiges weiterentwickelt und modernisiert werden. Zwei Termine stehen dabei besonders im Fokus, der Frühlings- und der Herbstmarkt. Bernhard Schulz (Dies & Das Programmagentur) betonte, dass auch in diesem Jahr jeweils mehr als 30 Händler für die Märkte gewonnen werden konnten. Das sei in vergleichbar großen Städten kaum möglich. Obwohl man offiziell erst um 10 Uhr öffne, kämen in Beeskow die ersten Kunden schon gegen 8 Uhr. "Die Beeskower lieben diese Märkte", betont Schulz. Bislang verbinden die Mittelständler diese Blumen- und Pflanzenmärkte mit einem verkaufsoffenen Sonntag, Britta Voß (Spree-Apotheke) betonte, dass diese auch für das kommende Jahr beantragt seien. Allerdings würden sich längst nicht mehr alle Händler beteiligen. Die Gründe sind vielfältig: In einigen Geschäften fehlt schlichtweg das Personal, die Inhaber stehen bereits sechs Tage der Woche hinter dem Ladentisch. Bestimmte Sortimente sind parallel zu Pflanzenmärkten nicht gefragt. Ebenfalls schwierig: Wegen der geltenden Ladenschlussgesetze darf zwar der Markt am Vormittag mit Blumen, Pflanzen und Gastronomie stattfinden, die Läden dürfen aber erst um 13 Uhr öffnen. Auch für den 3. Advent, der ebenfalls traditionell ein Einkaufssonntag in Beeskow ist, habe die Innenstadtgemeinschaft bereits zahlreiche Absagen der Händler bekommen, berichtete Britta Voß. Als Alternative wird nun überlegt, beispielsweise während des Altstadtfestes und während der Burgweihnacht die Sonnabendöffnungszeiten zu erweitern. Denkbar sei dies auch zu anderen Anlässen, beispielsweise dem Familienfest. Keine Abstriche oder Änderungen wird es bei der Langen Nacht geben. Die Vereinsmitglieder hoben die gute Zusammenarbeit vor allem mit Stadt und Sparkasse hervor. Viele berichteten von Kunden und Ladenbesuchern von außerhalb, die immer gleich den Besuch auch im kommenden Jahr ankündigen.

Neuwahlen im Februar

Wie es konkret weitergeht, werden die Mittelständler im Februar beraten. Dann muss der Mittelstandsverein einen neuen Chef finden. Der derzeitige Vorsitzende, Rechtsanwalt Thomas Wetzel, kündigte an, für das Amt bei der anstehenden Wahl nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Zuvor aber organisieren die Mittelständler das Nikolausfest. Am 6. Dezember gibt es ab 17 Uhr einen Lampion- und Fackelumzug vom Markt zum Fischerkiez. Auf dem Gelände der Storkower Fischgenossenschaft verteilt der Nikolaus kleine Geschenke.

Termine 2020: Der Frühlingsmarkt findet am 3. Mai statt, der Herbstmarkt am 20. September. Zur Langen Nacht laden die Beeskower Mittelständler am 29. August ein.