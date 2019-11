Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Der Straussee hat seine Fähre wieder. Am Donnerstagmorgen wurde das Schiff nach der fälligen Inspektion und Erneuerungsarbeiten an Land, die zwei Wochen in Anspruch nahmen, per Kran wieder ins Wasser gehoben. "Die Inspektion durch die Schiffsuntersuchungskommission des Landes Brandenburg hat keine Probleme ergeben", zog Mario Jänisch eine zufrieden stellende Bilanz. Jänisch ist Verkehrsmeister bei der Strausberger Eisenbahn, die die Seilfähre betreibt. Die Inspektion an Land, eine Art Tüv für das Schiff, erfolgt im Vier-Jahres-Rhythmus. "Alle zwei Jahre gibt es eine Zwischenprüfung, die im Wasser stattfindet."

Den Landgang nutzte der Betreiber für Instandhaltungsarbeiten. "Wir haben den Unterbodenschutz der Fähre erneuert und die Rollen für die Seilführung ausgetauscht", nannte Jänisch Beispiele. "Der Boden ist im Laufe der Jahre verschiedenen Einflüssen ausgesetzt und die Rollen nutzen sich mit der Zeit ab", fügte er an. Bevor die Fähre wieder ihren Betrieb aufnimmt, muss noch die Verkleidung unter den Sitzen wieder angebracht werden. "Die hatten wir abgebaut, damit die Kommission ins Schiffsinnere schauen kann", erklärte Jänisch. Die Fähre wird bereits am Wochenende in ihren Winterfahrplan (nur sonnabends, sonntags und an Feiertagen) starten. Die wegen der Inspektion anberaumte Teilsperrung der Karl-Liebknecht-Straße ist aufgehoben. Auch die Parkflächen stehen wieder zur Verfügung.