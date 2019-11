Ulrich Gelmroth, Dirk Schaal

Bernau (MOZ) Spieltag der Brandenburgliga startet schon heute Abend, 19.30 Uhr. Dann empfängt Union Klosterfelde den MSV Neuruppin, nicht unbedingt der Lieblingsgegner der Barnimer auf eigenem Platz. "Da haben wir etwas gutzumachen", fand auch Union-Trainer Gerd Pröger, denn die beiden letzten Aufeinandertreffen in Klosterfelde endeten jeweils 5:1 für die Gäste.

Eine ähnlich schwere Hürde hat auch Einheit Bernau zu meistern. Am Sonnabend, 14 Uhr, kommt der 1. FC Frankfurt. Alle drei Vergleiche der neueren Zeit, beide Punktspiele in der vorigen Saison sowie die Landespokalpartie im September, hatten die Frankfurter als Sieger. Ob Neuzugang Luca Radecke bei den Bernauern auflaufen wird, steht derzeit noch in den Sternen. Seit dem Spiel in Petershagen ist er angeschlagen und steigt gerade erst wieder in das Training ein.

FSV muss auswärts ran

Als einziges Barnimer Team muss der FSV Bernau auswärts antreten. Und das beim Tabellennachbarn SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen. "Wir werden mit einer sehr jungen Mannschaft auflaufen müssen, aber jeder der spielt hat mein vollstes Vertrauen", sagte FSV-Trainer Matthias Schönknecht über die derzeitige verletzungsbedingte Personalmisere bei den Bernauern. Ansonsten ist die Stimmung in der Mannschaft gut, sagte Schönknecht, und dass es zu Auseinandersetzungen während des Trainings gekommen sein soll, Gerüchten zufolge, das dementierte er: "Da ist überhaupt nichts dran."

Für Preussen Eberswalde steht nach dem Landespokal-Aus bei Grün-Weiß Lübben das Heimspiel gegen Oberligaabsteiger SV Altlüdersdorf im Westendstadion (14 Uhr) an. Es wird wohl die bisher anspruchsvollste Heimaufgabe, so Trainer Frank Schwager, mit der seiner Elf konfrontiert wird. Ungeachtet der Tatsache, dass die Eberswalder in den bisherigen fünf Heimpartien vier Mal als Sieger den Platz verlassen haben. Der Altlüdersdorfer Trainer Steffen Borkowski hat mit seiner Elf anderseits selbst die klare Devise auf drei Zähler ausgegeben, will man doch den Vier-Punkte-Abstand zu Tabellenführer RSV Eintracht nicht weiter anwachsen lassen. Dabei bauen die Gäste auf ihre starke Defensivabteilung (nur 14 Gegentreffer in elf Spielen) um Kapitän und Abwehrchef Sven Marten und Torwart Alexander Walter, sowie auf ihr Torjäger-Trio. Marcin Krystek (9 Tore/11 Spiele), Florian Riehl (6/8) und Ex-Preusse Tomasz Bejuk (6/10) haben 21 der 23 SVA-Treffer erzielt. Das sind starke Bilanzen der beiden Mannschaftsteile der Gäste.

1. RSV Eintracht .9 1 1.41:18.28

2. SV Altlüdersdorf .7 3 1.23:14.24

3. Blau-Weiß Petershagen .6 5 1.23:13.23

4. 1. FC Frankfurt .7 1 4.22:17.22

5. Grün-Weiß Lübben .7 0 4.26:20.21

6. MSV Neuruppin .6 2 3.25:14.20

7. Werderaner FC .6 2 3.30:22.20

8. TuS Sachsenhausen .4 6 2.20:16.18

9. Einheit Bernau .3 4 4.20:22.13

10. Preussen Eberswalde .4 0 7.26:23.12

11. Union Klosterfelde .3 3 6.19:27.12

12. Oranienburger FC Eintracht .3 2 6.13:20.11

13. FSV Bernau .2 3 6.15:22. 9

14. Eintracht Miersdorf .3 0 8.21:35. 9

15. SV Falkensee .2 1 8.10:31. 7

16. FC Eisenhüttenstadt .1 1 9.12:32. 4