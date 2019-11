Wilfried Hohmann

Müllrose Nach dem Sieg aus der Vorwoche gegen die TSG Lübbenau 63 empfangen die Männer der HSG Schlaubetal im zweiten von drei aufeinanderfolgenden Heimspielen in der Verbandsliga Süd die Männer des HV Luckenwal-de 09. Diesmal wieder in der heimischen Schlaubetal-Halle in Müllrose. Dazu gibt es in den Vorspielen noch die Kreisliga-Duelle der 2. Männermannschaft gegen die 2. Mannschaft der OSG Fredersdorf/Vogelsdorf II sowie der männlichen C-Jugend gegen den Neuenhagener HC.

Für die Begleitung dieser drei Spiele hat sich HSG-Manager Andreas Wählte für die HSG-Fans, die Aktiven sowie die Vereinsmitglieder etwas Besonderes einfallen lassen. Denn in der Halle wird auch der Teamausrüster der HSG, die Firma "Teamsport König", mit der gesamten Vereinskollektion vor Ort sein. Hier kann die angebotene Vereinskollektion anprobiert, bestellt und nach Wunsch bedruckt werden. Ein ideales Geschenk für die Handballfreunde der HSG Schlaubetal-Odervorland. Als zusätzliches "Schmankerl" werden Pudelmützen und Halswärmer zum Verkauf angeboten, die direkt in der Halle bedruckt und natürlich auch erworben werden können, so dass auch eine farbenfrohe Kulisse bei den Spielen möglich ist.

Und genau diese Unterstützung werden die HSG-Männer der 1. Mannschaft um 18 Uhr im Hauptspiel des Tages auch nötig haben. Zwar sind sie als Tabellenzweiter gegen die Männer aus der Nuthe-Stadt Luckenwalde, derzeit Neunter, der klare Favorit, aber einfach wird die Aufgabe keineswegs. Denn seit dieser Saison wird die Luckenwalder Mannschaft von der 50-jährigen Ex-Trainerin des Oberligisten Ludwigsfelder HC gecoacht, die mit Steven Klante (23) und Tom Giesin (22) auch gleich zwei Rückraumspieler mit zum HV gebracht hat, die beide über Spielpraxis in der Oberliga Ostsee-Spree verfügen.

Zwar konnten die Luckenwalder bisher nur drei Punkte einheimsen, mussten aber in den letzten drei Partien mit der SG Lübbenau, der OSG Fredersdorf/Vogelsdorf und dem HC Bad Liebenwerda gegen drei Spitzenmannschaften antreten. Und dabei blieben haushohe Niederlagen wie in der Vorsaison aus. Von daher warnte HSG-Trainer Robert Kaberidis seine Männer: "Wir werden gut daran tun, diesen Gegner nicht zu unterschätzen und ihn nicht nur nach seiner derzeitigen Platzierung in der Tabelle zu beurteilen. Wir sollten uns in jedem Fall auf einen unbequem zu bespielenden Gegner einstellen, bei dem wir uns solche Fehler wie im letzten Spiel gegen Lübbenau keinesfalls leisten sollten. Vielmehr erwarte ich von meiner Mannschaft hier eine klare Steigerung und das Besinnen auf die eigenen Stärken." Ebenso spannend sollte es auch im Vorspiel der 2. Männermannschaft um 16 Uhr zugehen. Zwar sind die HSG-Männer immer noch Tabellenführer in der Kreisliga, aber durch die zuletzt knappen zwei Niederlagen sind die Mannschaften in der Tabelle ziemlich eng zusammengerückt.

Von Normalform weit entfernt

Von daher werden die Fredersdorfer versuchen, der HSG-Reserve eine Niederlage beizubringen und sie von der Tabellenspitze zu verdrängen. HSG-Coach Uwe Bannert: "In Normalform wären wir in diesem Spiel der klare Favorit. Davon ist die Mannschaft aber weit entfernt, was vor allem an der schlechten Trainingsbeteiligung liegt."

Weniger Aussichten auf den ersten Punktgewinn in dieser Saison wird die C-Jugendmannschaft von Trainer Frank Firniß im Spiel ab 14 Uhr gegen die Jungs aus Neuenhagen haben, die Platz 5 in der Tabelle belegen. Für die Jungs in ihrem ersten Jahr in der C-Jugend wird es vielmehr darauf ankommen, das im Training Erlernte auch im Spiel umzusetzen. Selbst wenn man gegen die körperlich meist überlegenen Gegner ins Hintertreffen geraten sollte.