Hans Eberhard, Hubertus Rößler

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nach der jüngsten 1:2-Niederlage im vorgezogenen Brandenburgliga-Spiel in Sachsenhausen steht der 1. FCF zwar weiter auf dem 4. Platz mit 22 Punkten, der Abstand zum Spitzenreiter RSV Eintracht wird aber immer größer. Nur einem 2:0 -Sieg beim abstiegsbedrohten SV Falkensee stehen vier Auswärtsniederlagen gegenüber. Es droht der Abstieg ins bedeutungslose Mittelfeld und der vorzeitige Abschied von Oberliga-Aufstiegsträumen. "Auswärts müssen wir jetzt den Bock umstoßen, wenn wir oben noch eine Rolle mitspielen wollen", sagt Team-Manager Matti Roeck. "Spielerisch waren wir immer das bessere Team, aber das reicht nicht immer aus, um Spiele siegreich zu gestalten."

Am Sonnabend ab 14 Uhr müssen die Frankfurter erneut auf fremdem Terrain Farbe bekennen: bei der TSG Einheit Bernau (9./13). Die Randberliner waren in den letzten drei Serien immer in der Spitzengruppe dabei. Diesmal starteten sie mit drei Niederlagen ganz schlecht, waren danach aber sechsmal unbezwungen. Zu Hause sind sie schlagbar: 1-1-2. Für die Oderstädter dürften sie ein "Lieblingsgegner" sein. Der FCF hat in der vorigen Saison beide Vergleiche gewonnen (3:0 auswärts, 1:0 heim), setzte sich auch im September beim Landespokal sicher mit 4:1 durch.

Nach Bernau ist vor Bernau, denn nach der Partie bei der Eintracht kommt der FSV am 30. November ins Stadion der Freundschaft. Und die Woche darauf dürfen sich die Frankfurter zum Halbserien-Schluss auf das Derby mit dem FC Eisenhüttenstadt freuen (7. Dezember).

Ins fünfte Landesklasse-Heimspiel geht Blau-Weiss Markendorf gegen den MSV Zossen nicht als Favorit. Die Gäste (3./22) haben nur einmal verloren (1:2 in Müncheberg), sind acht Runden lang ungeschlagen. "Zu Hause wollen wir aber weiter unbezwungen bleiben", stellt Denny Danowski für die Vorort-Frankfurter (9./13) klar. Zu den personellen Problemen mit Auswirkungen auf die Trainingsbeteiligung gesellen sich weitere Ausfälle: Tom Borchardt und Eric Northe (verletzt) und Lukas Herrmann (Urlaub) können nicht auflaufen. "Wir können derzeit keinen offensiven Hurra-Fußball anbieten, müssen den Kampf annehmen, kompakt stehen und nach vorn Nadelstiche setzen", sieht Markendorfs Trainer die Situation. Gegen den vorjährigen Aufsteiger hatte man daheim 1:4 verloren, auswärts aber 2:0 gewonnen.

"Wir wollen in den vier Spielen bis zur Winterpause noch fleißig punkten, um weiterhin nichts mit den Abstiegsplätzen zu tun zu haben", sagt Lok-Trainer Alexander Mikulin vor dem Kreisoberliga-Vergleich mit Petershagen/Eggersdorf II (6./16). Die Frankfurter (8./15) erwarten Sonnabend (Anstoß 13 Uhr) mit der Brandenburgliga-Reserve einen direkten Kontrahenten aus dem Mittelfeld "zum Duell auf Augenhöhe".

Heimspiele für Booßen und Lok

Ab 14 Uhr empfängt Union Booßen (14./6) den FC Eisenhüttenstadt II (10./14). In den vier Vergleichen seit 2016 zogen die Booßener immer den kürzeren. "Diesmal aber wollen wir es packen, zumal die Gäste auswärts nur einmal gewonnen, aber viermal verloren haben", hofft Coach Frank Gohl. Miro Dorenburg (Union) und Hannes Lindner (FCE) trafen jeweils siebenmal. Auch dem 1. FCF II ist beim FV Erkner II ein Punktgewinn zuzutrauen.

Union Frankfurt tritt im Abstiegsduell beim Aufsteiger Hennickendorfer SV an. "Sie haben zuletzt zweimal gewonnen, sind gut in Form. Das wird ein Spiel auf Augenhöhe", sagt Unions Trainer Nico Gärtner. Er hofft darauf, dass seine Mannschaft wieder mit einer stabilen Defensive auftritt – in den vergangenen vier Partien kassierten die Frankfurter nur drei Gegentore, zuvor waren es in acht Spielen 27 Gegentreffer. "Gleichzeitig müssen wir im Gegensatz zu dem Spiel gegen die starken Neuenhagener jetzt auch nach vorne wieder mehr Aktivitäten bringen. Aber insgesamt bin ich guter Dinge, weil unsere Abwehr endlich wieder gut steht", erklärt der 42-Jährige.