Hubertus Rößler

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nachwuchs-Ringerin Rebekka March ist als "Eliteschülerin des Sports 2019 Frankfurt (Oder)" ausgezeichnet worden. Damit erhält sie in diesem Jahr bereits die zweite Ehrung dieser Art, denn im Oktober wurde die 16-Jährige vom Deutschen Ringer-Bund zur Nachwuchsringerin des Jahres 2019 gewählt.

Rebekka March ist Kaderathletin und trainiert seit drei Jahren am Bundesstützpunkt in Frankfurt. Dieses Jahr gewann sie bei den Europameisterschaften der Kadettinnen den Titel, außerdem wurde sie Deutsche Meisterin. "Mein Ziel ist es, eines Tages bei Olympia dabei zu sein. Außerdem möchte ich bei einer WM unter die ersten Drei kommen", sagt die gebürtige Bad Doberanerin.

Ihr Trainer Felix Thätner ergänzt: "Rebekka ist super ehrgeizig, freundlich und zielstrebig. Sie hat genaue Ziele für sich formuliert und hat dieses Jahr den ersten Beweis geliefert, dass sie diese erreichen kann."

Lob von OSP-Leiter Lausch

Auch Wilfried Lausch, Leiter des Olympiastützpunktes Brandenburg, freut sich über die Auszeichnung. "Wir sind stolz auf Rebekka, sie ist eine Aushängeschild. Gleichzeitig sind auch ihre schulischen Leistungen sehr gut, sie hat einen Notendurchschnitt von 1,25. Wer sportlich top sein will, muss auch für die berufliche Karriere gewappnet sein."

Die Ehrung fand am Donnerstag im Rahmen der Fördermittelübergabe der Sparkasse Oder-Spree an die Sportschule statt. Diese hat zum 22. Mal den Titel "Eliteschule des Sports" verteidigt und will die damit verbundene Förderung in Höhe von 7000 Euro für Maßnahmen der Vereinbarkeit von Schule und Sport verwenden. Unter anderem soll das Geld für individuellen Zusatzunterricht oder für Fahrten zwischen Schule und Trainingsstätte verwendet werden.

Gil Pönitzsch, Direktor Privat- und Gewerbekunden der Sparkasse Oder-Spree, erklärt: "Es lohnt sich, junge Talente zu fördern. Bei den Olympischen Spielen 2018 waren aktuelle und ehemalige Eliteschüler des Sports an 26 von 31 deutschen Medaillen beteiligt – das entspricht 84 Prozent."