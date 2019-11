Ein Traditionsunternehmen am Landgraben: Seit 120 Jahren ist die Wäscherei am Altkietzer Kanal ansässig. © Foto: privat

Jörn Kerckhoff

Bad Freienwalde (MOZ) Wir sind ein moderner, lebendiger Betrieb mit einer nicht ganz so schönen Hülle." Der das sagt, ist Mathias Kühn, geschäftsführender Gesellschafter der Perfekta Großwäscherei in Bad Freienwalde. Die Hülle stammt in Teilen auch schon aus dem Jahr 1899 und ist in die Jahre gekommen – soll aber aufgehübscht werden. Das Unternehmen feiert sein 120-jähriges Bestehen und das immer am selben Standort, an der Altkiezer Brücke am Freienwalder Landgraben.

Ungewöhnlicher Standort

"Das Gelände ist hier eigentlich komplett ungeeignet für eine Industrieansiedlung, weil der Boden hier so morastig ist", so Kühn. Teile der Firmengebäude stehen bis heute auf Eichenstämmen, die in die Erde gerammt wurden – das hat ein wenig was von Venedig. Dennoch gründete Carl Friedrich Lange sein Unternehmen vor 120 Jahren an dieser Stelle und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Heißwasser und Wasserdampf wurden damals noch durch Kohle erzeugt und am Landgraben konnten die Schiffe mit der Kohle direkt neben der Wäscherei anlegen. Die Wäsche wurde damals noch im Freien getrocknet. "Schlechtes Wetter gab es damals nicht", erklärt Anke Wagner, Leiterin des Kundendienstes lachend dazu. Mit Pferdefuhrwerken wurde die dreckige Wäsche abgeholt und die saubere wieder ausgefahren. Heute sind 13 Lkw für das Unternehmen unterwegs, das mehr als 120 Mitarbeiter beschäftigt.

"Früher waren es sogar 400", erklärt Betriebsleiterin Katrin Krähnke. Doch auch in der Wäschereibranche macht die Technologieentwicklung nicht halt, durch Waschstraßen und große Mangeln ist das Gewerbe heute längst nicht mehr so personalintensiv wie einst. "Die Arbeit ist aber immer noch sehr anstrengend", so Mathias Kühn. Auch deswegen sei es nicht einfach, Mitarbeiter zu finden. "Mehr als 50 Prozent unserer Mitarbeiter kommen aus Polen, ohne die gäbe es uns nicht mehr", macht Katrin Krähnke deutlich, dass die Firma auf die Mitarbeiter aus dem Nachbarland angewiesen ist. "Wir zahlen auch diesen Mitarbeitern deutsche Löhne", fügt Mathias Kühn hinzu.

An dem Posten, wo die Schmutzwäsche in Säcke umgeladen wird, stemmt ein Mitarbeiter etwa zehn Tonnen Wäsche während einer Sieben-Stunden-Schicht. Das Fitnessstudio kann man sich da sparen. 21 Tonnen Wäsche werden jeden Tag fertiggestellt – bei einem Durchschnittsgewicht von 250 Gramm sind das 84­ 000 Teile am Tag. Beim Gang durch den Betrieb wird deutlich, dass die Arbeit tatsächlich körperlich anstrengend ist. In dem Bereich, in dem die Schmutzwäsche ankommt, möchte man seinen Geruchssinn ausschalten, in einem anderen Bereich hängt Feuchtigkeit in der Luft, wie in einem Hallenbad. "Im Sommer ist das richtig kuschelig", so Anke Wagner ironisch.

Von der Waschmaschine ins Büro

Wagner und Krähnke kennen sich aus mit den Abläufen im Betrieb. Sie haben selbst an den Maschinen gearbeitet, bevor sie Aufgaben in der Verwaltung übernommen haben. Und sie sind sich auch heute nicht zu schade, mit anzupacken, wenn es irgendwo klemmt. "Wir gehen in den Betrieb oder fahren Wäsche aus, wenn es sein muss", erzählen sie. Kein Wunder, dass der Geschäftsführer große Stücke auf seine beiden Mitarbeiterinnen hält. "Frau Wagner ist sogar morgens um fünf für unsere Kunden da", lobt Kühn seine Angestellte.

Die Nähe zu den Kunden zählt das Unternehmen denn auch zu seinen ganz großen Stärken im Vergleich zur Konkurrenz. Vor allem Krankenhäuser und Pflegeheime aus Berlin gehören zu den Kunden, aber auch das Central-Hotel in Eberswalde und mehrere Feriendörfer im Barnim lassen ihre eigene oder von Perfekta gemietete Wäsche in Bad Freienwalde waschen.