Ingo Mikat

Lebus Die Mitglieder des Amtsausschusses Lebus sind jüngst über die Tätigkeit des Infopunktes von Katrin Schulz, Geschäftsführerin der Arbeitsloseninitiative Letschin als organisatorischen und fachlichen Träger des Personals und deren Mitarbeiterin Christiane Axmann informiert worden. Umfangreich schilderte Katrin Schulz die vielfältigen im Infopunkt geleisteten Aufgaben für Touristen und Einheimische. Zwei Mitarbeiterinnen sichern dafür in der Sommersaison an sieben Tagen in der Woche und im Winter an fünf Tagen wöchentlich ein breites Service-Angebot. Das reiche von Zimmervermittlung, über Veranstaltungsinformation bis zum Vertrieb von Informations- und Kartenmaterial sowie Hilfe bei Notfällen wie Fahrradpannen und Werbetätigkeit bei Veranstaltungen und Messen.

2017 nutzten rund 760 Touristen in der Sommersaison den Service des Infopunktes. Dieses Jahr waren es bereits 1358 Gäste. Nach externer Überprüfung erhielt das Team des Infopunktes im November erneut (mit 93 Prozent) das Qualitätszeichen "Rotes I" zuerkannt. In Zukunft, so eine Empfehlung der Prüfer, sollte Kunden eine direkte Buchung von Zimmern in Lebus über das Internet ermöglicht werden.

Im Anschluss an die Darlegungen und eine konstruktive Aussprache berieten die Amtsausschuss-Mitglieder die Möglichkeit einer Wiederbelebung des Lebuser Tourismusbeirates im Frühjahr 2020. Dazu will man ehemalige Mitglieder und Interessierte einladen.