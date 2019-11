MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Sie hatten gestern andere Pläne? Zum Glück haben Sie noch Chancen, Weltmusik in mannigfacher Spiegelung zu erleben – bei den 13 noch ausstehenden Transvocale-Konzerten in Frankfurt und Słubice. Drei ausgewählte Beispiele mögen dafür hier stehen.

Urszula Dudziak ist ein polnisches Juwel der internationalen Jazzszene. Kollegen wie Bobby McFerrin, Herbie Hancock, Sting ließen sich von dieser Frau anstecken, als sie mit ihr auf der Bühne standen, und Ella Fitzgerald hat ihr gewiss von Wolke 7 herunter schon oft applaudiert. Urszula Dudziak sprüht Funken ins Publikum, dass es kaum jemand auf den Sitzen hält. Das schafft sie selbst mit Wortsilben, Scatgesang genannt. Über 50 Alben hat die Frau auf dem Markt – und steckt noch immer voll musikalischer Überzeugungskraft, künstlerischer Präsenz. Nach Frankfurt kommt sie mit ihrer Band Walk Away – heute Abend, 21.30 Uhr, in den Saal des Kleist Forums. Am Ende werden Sie sich wünschen, dass sie bleiben, Urszula Dudziak & Walk Away.

Stecken Sie Geld ein!

Von einer vollends anderen Seite zeigt sich Weltmusik am Sonnabend, um 22.30 Uhr, im Studio des Kleist Forums. Puuluup aus Estland ist zu Gast. Der Name klingt nicht nur auf estnisch ulkig, er spricht auch übersetzt Bände: Puuluup = Hölzernes Vergrößerungsglas oder Holzlupe! Musiker und Mitveranstalter Thomas Strauch muss schon beim Beschreiben ihrer Musik loslachen. "Ich kann nur ein einziges Wort auf estnisch: Terviseks! Und das heißt Prost!". Irgendwie so ist diese Musik. Auch wenn Sie kein Wort verstehen, geschweige denn eine Liedzeile, Ramo Teder und Marko Veisson und ihre Talharpa werden Sie bestens unterhalten und Ihnen manche Anregungen ins Hirn zaubern. Und stecken Sie Geld ein! Vielleicht verkaufen die beiden hinterher noch ihre erste, im Mai 2018 erschienene CD.

Zuvor können Sie am Sonnabend auch schnell dem Słubicer SMOK einen Besuch abstatten. Zugegeben, der Zeitplan ist arg eng. Trupiegi musiziert im SMOK ab 20.30 Uhr. Sie haben sich vielleicht nach einem Gedicht des polnischen Lyrikers Bolesław Lesmian (1877-1937) über einen armen Poeten benannt? Trupiegi ist eine Bezeichnung für Schuhe, die verarmten Toten angezogen wurden, mit denen sie vor Gott treten konnten. Düsternis flirtet heftig mit Humor in Konzerten der polnischen Band Trupiegi.

Mehr zum Programm: transvocale.eu; Tagesticket: 23 / 21 Euro / 10 Euro (Schüler u. Studenten); Karten unter 0335 4010120 bzw. ticket@muv-ffo.de