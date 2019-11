Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Soll das Stadtarchiv, das momentan noch im Keller des Haus II am Trockendock untergebracht ist, in das Alte Rathaus in Fürstenberg umziehen?. Wenn es nach dem Willen der Fraktion Bürgervereinigung Fürstenberg (Oder)/Piraten geht, ist die Antwort ja. Sie hat für die nächste Stadtverordnetenversammlung einen Antrag vorbereitet, der die Unterbringung in Fürstenberg vorsieht. "Da das Stadtarchiv dem Städtischen Museum unterstellt wurde, würde die Nähe eine ideale Zusammenarbeit ermöglichen", heißt es in dem Antrag.