Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Sind Stadt und Betreiber ausreichend abgesichert für den Fall, dass es an der neuen Flussbadestelle einen Badeunfall gibt? Die AfD bezweifelt das und beantragte, das Bad mit sofortiger Wirkung zu schließen. Zur Begründung führte Fraktionschef Nino Pawlak an, der Strand sei nicht nach Munition abgesucht, Schadensersatzansprüche seien ungeklärt und die notwendige Badeaufsicht fehle.

Im Hauptausschuss entbrannte dazu eine heiße Debatte. "Wer ein Bad öffnet, steht auch in der Versicherungspflicht. Hier wurde ein eingezäuntes Naturbad mit Öffnungszeiten und Einrichtungen eröffnet, da ist eine Aufsicht erforderlich", sagte Nino Pawlak. Er wolle Schaden von der Stadt abwenden, wenn etwas passiere, sagte er zur Begründung.

Bürgermeister Jürgen Polzehl (SPD) gab kurzzeitig die Ausschussleitung ab, um seine persönliche Meinung vorzutragen, dass die AfD sich in der Sache nicht fair gegenüber der Stadt verhalte, Gespräche zum Thema ablehne, dafür aber im Internet Panikmache betreibe. "Herr Pawlak hat offenbar seinen Frieden mit der Badestelle noch nicht gefunden", sagte Polzehl. Der Bürgermeister erklärte, dass die Stadt generell über die Versicherung des Kommunalen Schadensausgleichs abgesichert sei und dass die Badestelle keine Badeaufsicht benötige. Im Vorfeld hätten sich Verein und Stadt an die Deutsche Bädergesellschaft gewandt und deren Richtlinie für Bäder berücksichtigt. In Abstimmung mit dem Verein habe man auf Steg, Sprungturm oder Ponton verzichtet, mit denen eine Aufsichtspflicht verbunden wäre. Zum Umkleidehäuschen des Vereins, das Pawlak als Begründung der Aufsichtspflicht nannte, sagte Polzehl: "Bei der Aufsichtspflicht geht es um Einrichtungen, bei denen die Gefahr des Ertrinkens besteht. Das ist von Umkleiden eher nicht bekannt." Der Strand wäre sehr wohl nach Munition abgesucht worden. Stadt und Verein hätten extra ein Seminar zum Thema Badesicherheit besucht, um alles zu berücksichtigen, was bei der Badestelle zu berücksichtigen sei.

Stadt will "Rechtsfrieden"

Im Ausschuss wurde anschließend über Anfragen der AfD und die Antwortschreiben der Stadt, Badeunfälle und Urteile debattiert. Weil es am Tisch offenbar keinen "Rechtsfrieden" in der Sache gäbe, gibt Polzehl jetzt ein Gutachten zur Sicherheit der Badestelle in Auftrag. Die AfD zog daraufhin ihren Antrag zurück. Nach Informationen dieser Zeitung soll das Gutachten rund 5000 Euro kosten.