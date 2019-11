Ingo Mikat

Alt Zeschdorf Kinder sollen sich möglichst viel an frischer Luft bewegen. Wenn sie dann um die Wette laufen und springen, fangen spielen oder balancieren und klettern üben, unterschätzen sie oft die Risiken und können auch schon mal hinfallen oder abrutschen und sich sogar verletzen. Gut wenn dann jemand da ist, der weiß wie mit kleinen Schrammen oder auch größeren Verletzungen umzugehen ist. Im Amtsbereich Lebus fand deshalb im Kulturhaus Alt Zeschdorf eine Ersthelferschulung für Kita-, Schul- und Hortmitarbeiter statt.

Vor 20 Teilnehmern erklärte Michael Biedermann, ehrenamtlicher Ausbilder bei den Johannitern in Frankfurt (Oder), was Ersthelfer wissen und können müssen. Der erfahrene Feuerwehrmann und Rettungsdienstler erlebt in seiner täglichen Arbeitspraxis, wie wichtig bei Unfällen die Erste Hilfe ist. Bei der Behandlung von Kindern, so seine Feststellung, ist es besonders wertvoll, wenn Ersthelfer die Leitsymptome von Erkrankungen erkennen.

Handelt es sich um eine lebensbedrohliche Situation, zum Beispiel wenn ein Kind nicht mehr ansprechbar ist, muss natürlich unverzüglich unter Telefonnummer 112 der Rettungsdienst gerufen werden. Sollte das Kind bewusstlos sein, jedoch atmen, bringt man es in stabile Seitenlage. Atmet es jedoch nicht mehr soll unverzüglich eine Wiederbelebung stattfinden. Michael Biedermann behandelte in seiner Schulung zahlreiche denkbare Unfallsituationen, von der Ersten Hilfe bei Verbrühungen und Verbrennungen über Kopf- und Bauchschmerzen bis zur Behandlung von Insektenstichen sowie Stürzen. Nach der Theorie folgten, beginnend mit der Vorführung des Rautek-Rettungsgriffes, der es ermöglicht Verletzte aus einer Gefahrenzone zu bringen, ein praktischer Teil des Kurses.

Nach der Theorie der Praxistest

In den Praxisstunden übten die Pädagogen und technischen Angestellten unter anderem das Anlegen von Verbänden. Einen Höhepunkt der Ausbildung bildete schließlich ein Wiederbelebungstraining mit einer Übungspuppe. Nach dem Lehrgang erhielten die Kursteilnehmer ein Teilnahmezertifikat. Um den erworbenen Helferstatus zu erhalten, müssen alle in Betrieben und Einrichtungen als Ersthelfer geführten Mitarbeiter die Ausbildung, für die sie der Arbeitgeber freistellt, alle zwei Jahre wiederholen.