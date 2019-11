MOZ

Erkner (MOZ) Oskar war der Erste, der am Donnerstag auf dem neuen Spezialrad für die Regine-Hildebrandt-Schule in Erkner eine Runde in der Turnhalle drehte. Weil es drei Räder hat, mussten Direktorin Annette Lehmann sowie Mei Ee und Sabrina Raspl (von links) von der Anwaltskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer ihn gar nicht stützen.

Riemen verschaffen den kleinen Radlern Halt. Die Kanzlei hatte beim Firmenlauf 3500 Euro Spendengelder unter den Mitarbeitern gesammelt. Der Kontakt kam über die Familie eines Schülers zustande. An der Schule war die Freude über das Fahrrad groß. Kinder, die mit einem gewöhnlichen Fahrrad nicht zurechtkommen, können darauf lernen, wie man sich mit Muskelkraft auf Rädern fortbewegt.