MOZ

Ortsmarke Mehr als 40 Frauen, Männer und Kinder haben sich am vergangenen Sonnabend am großen Herbstputz beteiligt. An verschiedenen Orten im Dorf sind sie bei schönstem Herbstwetter dem Laub und dem Schmutz, der sich so in den Monaten seit dem Frühjahr angesammelt hatte, zu Leibe gerückt und haben – wo es notwendig war – verschiedene Reparaturarbeiten ausgeführt.

"Wir haben auf dem Spielplatz, dem Dorfanger und gleichzeitig auf dem Gelände am Großen Stein das Laub geharkt", berichtet Manfred Holzhey, Vereinsvorsitzender des Vereins Kobbelner Steine. Am Naturdenkmal Großer Kobbelner Stein seien zum Beispiel der Wildwuchs beseitigt und die Zäune und Geländer ausgebessert worden. Außerdem hätten freiwillige Helfer die Dachrinnen der Baracke gereinigt und ein Zauntor eingebaut.

"Zum Schluss", so Manfred Holzhey, seien "bei Bockwurst, Schmalzstullen, Glühwein und Limonade in geselliger Runde die nächsten Vorhaben besprochen" worden. Das sind das Aufstellen des Weihnachtsbaums am 30. November, die Vereinstour am 7. Dezember und die Rentnerweihnachtsfeier am 15. Dezember.