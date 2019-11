15.03.2017 Ragow, Firma Schlieper für Landmaschinen GmbH, in Ragow; In der kalten Jahreszeit sind die Landmaschinenmechaniker hauptsächlich mit Winterinspektionen beschäftigt. Dabei wird nach Verschleißteilen geschaut und die Ölstände kontrolliert. In der Erntezeit kommen dann gehäuft Landmaschinen mit Defekten in der Werkstatt. Mirko Pesch und Bernd Staar (rechts) machen hier die Durchsicht an einem Häcksler. © Foto: Jörn Tornow

Jörg Kühl

Beeskow Na dann macht es doch alleine!" Auch wenn Wolfgang Scherfke, Hauptgeschäftsführer des Landesbauernverbands, seine patzige Reaktion gleich wieder zurücknahm, so steht sie doch symptomatisch für die angespannte Stimmung, die derzeit bei den Landwirten vorherrscht. Beim Bauerntag des Kreisverbandes Oder-Spree in Beeskow ging es am Donnerstag stellenweise ruppig zu. Grund sind die aus Sicht der Bauern immer schwieriger werdenden Rahmenbedingungen, unter denen die Betriebe produzieren müssen. Die zweite Dürresaison in Folge habe viele Betriebe an den Rand der Existenz gebracht, sagte der Vorsitzende des Kreisbauernverbands, Hartmut Noppe, in seiner Ansprache. Nicht nur die Futterreserven seien aufgebraucht, sondern auch die finanziellen Polster. Gerd Piefel vom Landwirtschaftsamt untermauerte dies mit Zahlen. Nur 2,2 Millionen Euro seien in diesem Jahr kreisweit in den Betrieben investiert worden. Zum Vergleich: Im ebenfalls schlechten Dürrejahr 2018 wurden immerhin noch 4,5 Millionen Euro investiert: "Traurig, dass die Betriebe offenbar Anlass haben, der Zukunft so wenig zu trauen", kommentierte der Amtsleiter. Ein weiterer Indikator der angespannten Finanzlage in den Betrieben der Region: Die Summe der Abtretungen von EU-Direktzahlungen an Gläubiger ist kreisweit gestiegen: Von 9,6 auf 10,1 Millionen Euro.

Kurz vor Scherfkes emotionalem Ausrutscher hatte Benjamin Meise vom Betrieb Agro-Frisch in Buchholz gefordert, die Bauernverbände mögen die Belange der Branche deutlicher als bisher in Richtung der Politik artikulieren. Es müsse endlich die Frage beantwortet werden, wie die Betriebe künftig angesichts steigender Kosten und ständig neuer staatlicher Regelungen einerseits und anhaltend niedrigen Erzeugerpreisen andererseits auskömmliche Einnahmen erzielen.

Dass der Landwirt aus Buchholz seinen Kollegen damit aus dem Herzen sprach, machte der spontane Applaus der Abgeordneten des Kreisbauerntags deutlich. Das kleine Geplänkel knüpfte an die Vorrede des Vorsitzenden der Agargenossenschaft Ranzig an. Frank Groß hatte gesagt, künftig müsse vieles anders laufen. Später sah er sich genötigt klarzustellen, dass er damit keinesfalls eine Abspaltung vom Verband meinte.

Scherfke seinerseits hatte in seinem Redebeitrag festgestellt, die Zeit des Kuschelns sei vorbei. Jetzt müsse man sich mit Guerillataktiken Gehör verschaffen: "Aus der Deckung, zuschlagen und wieder in die Deckung!" Er verabschiedete sich vom Rednerpult mit dem Versprechen, kämpferisch zu bleiben.

Landrat Rolf Lindemann (SPD) zeigte sich angesichts der Wortmeldungen erschrocken. Dass die Stimmung unter den Bauern so schlecht ist, sei ihm nicht bewusst gewesen. "Sie haben es nicht geschafft, Ihre Lage an uns heranzutragen." Lindemann schlug vor, eine der kommenden Kreistagssitzungen den Bauern anzubieten, damit diese dort ihre Probleme darstellen und mit den Abgeordneten erörtern können. Diesen Vorschlag nahm Noppe an. Er bestätigte, das die Stimmung unter den Mitgliedsbetrieben schlecht ist. "Die Bauern haben die Nase voll!" Die jüngste Verabredung auf Bundesebene zwischen Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) und Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) habe das Fass jetzt zum Überlaufen gebracht. Das sogenannte "Agrarumweltpaket" sei ohne Beteiligung der Branche geschnürt worden. Es verorte die Verantwortung für das Insektensterben einseitig bei der Landwirtschaft.

Am Dienstag wollen sich die Bauern deutschlandweit auf den Weg nach Berlin machen, um dagegen zu protestieren. Das Motto der Sternfahrt heißt "Dialog statt Verbot!" Auch Mitgliedsbetriebe in Oder-Spree wollen sich an der Aktion beteiligen. Auf dem Betriebsgelände des Landtechnikzentrums in Görzig sammeln sich die Bauern um 6.30 Uhr mit ihren Traktoren, um gemeinsam loszufahren. Aus anderen Bundesländern werden Dutzende Busse und sogar Sonderzüge mit protestierenden Agrarvertretern in der Hauptstadt erwartet.

Frust und Lichtblicke

Bei allem Frust gab es beim jüngsten Kreisbauerntag auch Lichtblicke. Die Nachwuchssituation sei dank kontinuierlicher Arbeit des Netzwerks Ausbildung unter Führung der Betreuerin Raja Beierlein weit besser, als in anderen Landkreisen Brandenburgs. Mit der Oberschule in Beeskow gebe es zudem eine fruchtbare Zusammenarbeit. Außerdem erfreut sich der Jungbauern-Stammtisch offenbar großer Zustimmung. Carolin Bartsch, Geschäftsführerin der Glienicker Agrar GmbH und Koordinatorin des Stammtischs, zeigte stimmungsvolle Lichtbilder von vorangegangenen gemeinsamen Betriebsbesichtigungen.

Das Problem des Aufkaufs von Agrarflächen durch finanzstarke Kapitalanleger, neudeutsch "Landgrabbing", wurde auf dem Kreisbauerntag nur gestreift. In Oder-Spree sei das Problem weniger relevant, als beispielsweise in Märkisch Oderland. Dennoch leidet auch Oder-Spree unter dem sukzessiven Verlust von Nutzflächen: Etwa 150 Hektar Land gehe den Bauern jährlich flöten, rechnete Amtsleiter Piefel vor.