Manuela Bohm

Havelland (MOZ) Zum zweiten Mal schüttet die Lokale Aktionsruppe (LAG) Havelland Zuschüsse an ausgewählte Projektträger für die Förderung Kleiner lokaler Initiativen (KLI) aus. Darunter findet sich auch die Fortführung des Frau-Harke-Sagenpfads. Der Otto-Lilienthal-Verein in Stölln bewarb sich um die Fördermittel. 5.000 Euro kostet das Aufstellen der speziellen Sitzgelegenheit, einer sogenannten Wegmarke - 4.000 Euro werden gefördert.

Der Sage nach geht die Entstehung des Gollenbergs, der Kamernschen und Rhinower Berge auf die Gestalt der Frau Harke zurück. "Frau Harke war verärgert über die Bevölkerung und füllt sich ihre Schürze voll Sand aus dem Gülper See. Diese riss und die Berge entstanden", fasst Horst Schwenzer, Vorsitzender des Otto-Lilienthal-Vereins, zusammen. Die Sagengestalt aus dem Elb-Havel-Winkel wird als verbindendes Glied zur Entwicklung eines touristischen Pfades genutzt. Die typischen Sitzgelegenheiten, finden sich zahlreich im Elb-Havel-Winkel in Sachsen-Anhalt aber auch in Steckelsdorf, Rhinow und Rathenow. Für letztgenannte werden weiterhin Spender gesucht. Am Lilienthal-Centrum in Stölln soll die neue Wegmarke einen weiteren Pausenplatz für Wanderer und Radler bieten.

Zehn weitere Projekte profitieren von der Förderung Kleiner lokales Initiativen. Fünf davon sind von Initiatoren aus dem Westhavelland eingereicht worden. Der Ede e.V. möchte beispielsweise einen Naturlehrpfad in den Friesacker Zootzen einrichten, der Ballsportverein Stechow e.V. möchte seine Sanitäranlagen modernisieren, der Heimatverein Grütz kann ein Fußballfeld anlegen, die Nennhausener können einen Kinderspielplatz als Familientreffpunkt wiederbeleben und der Verein TonArt einen Brennofen anschaffen.

Es wird in der aktuellen Förderperiode noch mindestens ein weiteres Projektauswahlverfahren für Kleine lokale Initiativen geben.