Matthias Haack

Prignitz/Ruppin (moz) Zwar fehlten am vorigen Wochenende vier der 19 Angemeldeten. Aber die 15 stellen "eine gute Zahl dar", schätzt Sebastian Werner ein. "Uns freut besonders, dass einige dabei waren, die unter 20 Jahre sind."

Dass sich der Fußballkreis Prignitz/Ruppin für einen dreitägigen Kompaktlehrgang entscheidet, liegt an den immensen Fahrbelastungen der Teilnehmer. Sie kommen aus Heimatvereinen, die 50 Kilometer weit weg sind. Bei anderen Modellen der Ausbildung stünde nur der Sonnabend oder der Mittwoch im Blick, diese aber sehr häufig, sagte Werner. Erschwerend kommt hinzu, dass einige aktiv Fußball spielen oder Trainer sind. Sie stellen sich der Mehrfachbelastung.

Selbststudium hilft enorm

"Unser Weg ist anstrengend", für Anwärter und Dozenten zugleich. Mit Steffen Kuligowski, Ulf Mittmann und Philipp Kublank teilte sich Sebastian Werner das Programm, das die 15 "Schüler" in Kyritz zusammengeführt hatte. "Günstig ist natürlich, wenn die Anwärter im Selbststudium schon vorbereitet sind. Unser Ziel ist, einmal jährlich einen Kurs zu geben." Der angedachte März-Termin war jedoch wegen mangelnden Interesses abgesagt worden. Mit vier Anwärtern lohnte sich das nicht. Seitdem wurde intensiv der November-Termin kommuniziert und daran erinnert, dass mehrere Vereine vor einem "Loch im Schiri-Soll" stehen oder bereits damit zu kämpfen haben (siehe Infokasten).

Ein Pate für die Neulinge

Auch wenn jetzt 15 potenziell neue Spielleiter durch die vier Ausschussmitglieder ausgebildet wurden, noch gehören sie nicht zum Status "einsetzbar". Zunächst wird ein entsprechender Ausweis durch den Landesverband ausgestellt. Dann "werden wir sie nicht reinwerfen, sondern behutsam aufbauen", sagt Sebastian Werner. Dazu dienen Einsätze in Partien der Junioren, aber auch das Modell, das jedem Neuen einen Paten an die Seite stellt. Sebastian Werner: "So ein Lehrgang löst das Problem nicht. Wir werden weiterhin auf andere Kreise bauen müssen." Laut Schlüssel müssten die Ansetzer für Prignitz/Ruppin auf einen Pool von 144 Referees zurückgreifen. Es ist lediglich 126.