Ulf Grieger

Seelow (MOZ) 260 Biber sind im Zeitraum von 2015 bis jetzt im Bereich Märkisch-Oderland getötet worden. Darüber informierte Björn Ellner, Fachdienstleiter der Unteren Naturschutzbehörde beim Landkreis, im Landwirtschaftsausschuss des Kreises. Die meisten Tiere wurden entsprechend der Biberverordnung durch Jäger geschossen, nachdem vorher versucht wurde, sie zu vergrämen. Eine geringere Zahl fiel auch dem Straßenverkehr zum Opfer. Die meisten Tiere wurden im Jagdjahr 2018/19 getötet. Da waren es 98. Im Jagdjahr 2019/20 sind es bislang 33 getötete Tiere.

Björn Ellner gab die Information des Landes weiter, dass die Biberverordnung zunächst bis Ende März gültig bleibt. Es sind so viele Hinweise und Änderungswünsche eingegangen, dass die Landesbehörde sie noch nicht für die Neufassung sichten und wichten konnte.

Fang-Anordnung soll fallen

Zu den wichtigsten Änderungswünschen aus der Kreis-Arbeitsgruppe Biber gehört der Verzicht der Vorgabe des Fangens der Tiere, da ein Umsetzen derzeit aussichtslos ist. Zudem, das macht der Beigeordnete Rainer Schinkel deutlich, soll die Entschädigung von Grundstücksbesitzern, Landwirte oder Gartenbaubetrieben so verändert werden, dass die Akzeptanz der Wiederansiedlung des Bibers in der Landschaft erhöht werden kann. Dabei erinnerte Schinkel an die Forderung aus Märkisch-Oderland, wie in Bayern einen Fonds einzurichten.

Der Naturschutz-Fachmann Ellner machte deutlich, welche Schäden die Biber im Kreis anrichten. So sorgen sie regelmäßig für die Unterhöhlung von Straßen und Wegen, gefährden Deichanlagen, verstopfen Abflüsse und überschwemmen Flächen. Sie gefährden Teichanlagen der Fischereien sowie auch die Mitarbeiter der Landwirtschaft, die mit ihrer Technik in die Bauten einbrechen können. Schadenersatz zahlt das Land lediglich bei den Gewässern der ersten Ordnung, also den großen Vorflutern im Oderbruch wie der Alten Oder sowie bei den Gewässern der zweiten Ordnung zur Hälfte. Wobei die Bagatellgrenze von 10 000 Euro stets abzogen wird. Der Gewässer und Deichverband hatte zuletzt einen Schaden in Höhe von rund 300 000 Euro geltend gemacht. Die Hälfte davon bezahlt der Beitragszahler des Gedo. Björn Ellner betonte aber, dass das Land Präventionsmaßnahmen, wie den Schutz von Gehölzen oder Drainagen in Dämmen, zu 100 Prozent bezahle.

Michael Saß, in Nachfolge von Antje Reetz Bibermanager im Deichverband, bekannte auf Nachfrage, noch keine genaue Populationsgröße angeben zu können. Allein im Gedo-Bereich werde von einer Zahl von weitaus mehr als 1700 Bibern ausgegangen.