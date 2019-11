René Wernitz

Rathenow (MOZ) Zum Kellerduell der Regionalliga Nordost empfängt der FSV Optik Rathenow an diesem Samstag mit dem Bischofswerdaer FV 08 das Schlusslicht. Anpfiff ist um 13.30 Uhr.

Mit drei Punkten Vorsprung rangieren die Havelländer einen Platz vor dem Tabellenletzten. Ganz klar kann es für die Gastgeber nicht darum gehen, den Abstand zu wahren, sondern auf sechs Zähler auszubauen. Bei einem Sieg könnten die Rathenower sogar den oberen Tabellennachbarn, den punktgleichen SV Babelsberg 03, hinter sich lassen. Dafür müssten die Babelsberger ihr Gastspiel beim ZFC Meuselwitz verlieren.

Am Vogelgesang dürfte man noch der am 8. November erlittenen 2:3-Niederlage bei den Nulldreiern nachtrauern. Da war mehr drin. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit hatte Kapitän Jerome Leroy mit Verdacht auf Gehirnerschütterung vom Platz gemusst. Er hatte das Knie eines Gegenspielers an den Kopf bekommen. Die Pokalpause am vorigen Wochenende kam daher genau richtig. Der Kapitän dürfte fit und heiß auf die letzten vier Partien dieses Jahres sein.

Nach dem Spiel gegen Bischofswerda geht es am 1. Dezember nach Fürstenwalde und am 8. Dezember nach Halberstadt. Das Fußballjahr 2019 endet für den FSV Optik am 14. Dezember mit einem Heimspiel gegen den SV Lichtenberg 47.