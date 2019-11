Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Die Afrikanische Schweinepest (ASP) rückt näher. Nur 80 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt wurden in Westpolen mehrere tote, infizierte Wildschweine gefunden. In Brandenburg wächst die Sorge vor einer grenzüberschreitenden Ausbreitung der Seuche.

Im Landkreis Oberhavel bereiten sich die Behörden seit zwei Jahren intensiv auf ein mögliches Auftreten der Afrikanischen Schweinepest vor. Dazu gehören auch ganz praktische Dinge. Für einen notwendigen Sperrkreis wurden beispielsweise entsprechende Warnschilder angeschafft, ebenso ein geländegängiges Auto sowie "weitere Gerätschaften und Materialien zur Bergung von toten Wildschweinen", teilt die Landkreisverwaltung auf Nachfrage mit. Zudem ist es geplant, einen Kühlwagen anzuschaffen, um vorübergehend Tierkörper zu lagern. Mit den Gemeinden seien Stellplätze für Container vereinbart worden, in denen vorübergehend tote Wildschweine aufbewahrt werden sollen.

In der Vergangenheit seien mehrere Tierseuchenübungen durchgeführt und Jäger und Landwirte über die Seuchenlage sowie Vorbeugemaßnahmen informiert worden. Außerdem würden Schweinehalter "verstärkt kontrolliert". In Oberhavel gibt es aktuell fünf Schweinemastbetriebe und Sauenhaltungen mit insgesamt 6 000 Tieren, sowie 20 kleine Haltungen von einem bis zehn Schweinen.

Wenn es um die Afrikanische Schweinepest geht, nimmt Ralf Wittwer kein Blatt vor den Mund. "Die Schweine sollen da bleiben, wo sie sind", sagt der Geschäftsführer des Kreisbauernverbands Oberhavel. Doch auch Wittwer weiß, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die ersten Tierseuchenfälle über Polen auch in Brandenburg und Oberhavel auftauchen. Er hätte am liebsten einen Eisenzaun wie in Tschechien (45 Kilometer) und Dänemark (70 Kilometer), um Wildschweine an einem Grenzübertritt zu hindern.

Für Menschen ungefährlich

Wenn in Oberhavel ein an der hochinfektiösen Seuche verendetes Wildschwein gefunden wird, wird umgehend ein Sperrkreis eingerichtet. Denn die Krankheit bereitet sich rasend schnell unter Schweinen aus. Für Menschen sind die Viren hingegen ungefährlich. "Innerhalb des Sperrkreises geht gar nichts mehr", sagt Wittwer. Nicht nur Schweinehalter sind dann betroffen, sondern auch die anderen Bauern. "Nichts darf mehr rein oder raus. Es ist verboten, Gras zu mähen, und die Ernte auf den Feldern bleibt unberührt stehen."

Halter setzen auf Hygiene

Wittwer ist sich sicher, dass alle großen Schweinehalter in Oberhavel schon jetzt die höchsten Hygienestufen einhalten, Schuhe desinfizieren, Schutzkleidung anlegen, um die Seuche nicht einzuschleppen. Denn auch der Geschäftsführer des Kreisbauernverband geht "ganz persönlich" davon aus, dass die Schweinepest nicht über ein Wildschwein nach Brandenburg einreist, sondern über "kontaminierte Lkw oder ein weggeworfenes Wurstbrot".