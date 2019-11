Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Kabsa nennt sich das Gericht, das der 27-jährige Hussein Kassir vorbereitet hat. Kleine Hähnchenkeulen- und flügel lagern auf safranfarbenem Reisbett in einer Kasserolle. Sieht einfach aus, ist es aber nicht. Und das fängt schon beim Reiskochen an. "Man muss auf die richtige Menge Wasser und auf die Temperatur achten", erklärt der Libanese, der in Eberswalde seit zwei Monaten Forest System Transformation studiert. Zu seinem Gericht gehört außerdem verschiedenes Gemüse und eine Würzmischung, die er unter anderem aus Curry, Paprika, schwarzem Pfeffer und Basilikum zusammenstellt.

Fermentierte Teeblätter

Im Libanon sei das ein Gericht, das immer dann zubereitet wird, wenn die Familie zusammenkommt. An diesem Abend sind es in erster Linie Studenten und Mitarbeiter der Hochschule, die sich in der Mensa des Waldcampus zum Essen verabredet haben. Das Interkulturelle Buffet ist an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung zur Tradition geworden und seit 2011 stetig gewachsen. "Mit 15 bis 20 Leuten hat es damals angefangen", sagt Astrid Schilling vom Verein Horizonte, der die Veranstaltung zusammen mit dem Welcome-Center und dem International Office der HNE ausrichtet. Auch die Bürgerstiftung Barnim-Uckermark ist mit im Boot.

Mittlerweile sind es circa 140 Teilnehmer. So auch am Mittwochabend. Ähnlich viele Studenten aus anderen Ländern lernen an der Hochschule. Nicht alle sind gekommen. Beim Interkulturellen Buffet mischen sich die Nationalitäten, auch viele aus Deutschland haben etwas zum Menü beigesteuert. Wer selbst was mitbringt, darf auch von den anderen Gerichten probieren. Wer nichts zubereitet hat, zahlt eine Spende für die Teilnahme.

Die Plätze sind begrenzt, die Vielfalt groß. Das zeigt die Weltkarte, die in der Mensa aufgestellt wurde. Bunte Fähnchen auf den Kontinenten markieren, aus welchen Ländern die Speisen des Abends stammen. Es sind mehr als 50. Viele Herkunftsländer liegen in Europa, einige allerdings bedeutend weiter von Eberswalde entfernt. Die 24-jährige Lei Lei Aung beispielsweise hat etwas aus Fernost zubereitet. Zutaten: gebratene Bohnen, Tomaten, Weißkohl, gerösteter Sesam, Salz, Sonnenblumenöl und eine doch eher ungewöhnliche Zutat: fermentierte Teeblätter. Wo bekommt man die? "In Birma", sagt Lei Lei Aung und lacht. Das auch als Myanmar bekannte Land im Nordwesten von Thailand ist die Heimat der Eberswalder Studentin für nachhaltiges Tourismusmanagement.

Füllung ohne Truthahn

Ein echter Kontrast zur feingliedrigen Salatkreation aus Fernost findet sich auf einer weiteren Tafel. Die 30-jährige Sara aus den USA hat ein sogenanntes "Stuffing" zubereitet – Butter, Brot, Gewürze, Zwiebeln, Pilze. Stuffing heißt übersetzt Füllung und damit lässt sich bereits erahnen, was normalerweise damit passiert. Es kommt in den Truthahn, der in den Vereinigten Staaten traditionell zu Thanksgiving gereicht wird. "Den Truthahn habe ich nicht mitgebracht", erklärt die Studentin für Global Change Management. Aber das Stuffing schmecke auch so. Termin des Festes ist schließlich auch erst der Donnerstag nächster Woche. Dann geht Sara in Berlin zu einem vegetarischen Thanksgiving.