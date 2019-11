MOZ

Wriezen Ob durch einen Unfall oder lange Krankheit – wenn eine Pflegesituation eintritt, müssen oft schnelle Entscheidungen getroffen werden. Viele Angehörige überlegen sich dann, ob sie die Pflege zu Hause übernehmen wollen – oder das überhaupt können. Wer sich dafür entscheidet, kann die Pflege aber oft nicht allein bewältigen. Deshalb begleitet und unterstützt das Krankenhaus Märkisch-Oderland Angehörige bereits am Krankenbett. In Kooperation mit der AOK Nordost beteiligt sich das Haus mit seinen Betriebsteilen in Strausberg und Wriezen seit 2017 auch an dem Projekt "PfiFf – Pflege in Familien fördern".

Am 29. und 30. November findet in diesem Jahr zum letzten Mal ein Pflegekurs statt. "Das Angebot umfasst regelmäßige Pflegekurse in der Klinik, die von ausgebildetem Fachpersonal geleitet werden. In diesen Kursen wird den Angehörigen theoretisches und praktisches Wissen rund um die Pflege von Angehörigen vermittelt. Zusätzlich bietet das Haus Gesprächsrunden im Krankenhaus an", blickt Katharina Fink vom Wriezener Krankenhaus voraus.

Info: Unabhängig von der Krankenkasse und dem Krankenhausaufenthalt richten sich diese kostenlosen Angebote an alle pflegenden Angehörigen und Interessierte. Wer Interesse an einem Erstgespräch hat, kann sich an die Station 2 des Krankenhauses Strausberg wenden. Anmeldungen unter 03341 5222200. Weitere Informationen gibt es unter www.krankenhaus-mol.de