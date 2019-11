Tesla-Chef Elon Musk will ein Werk in Ostdeutschland errichten. © Foto: Jae C. Hong/AP/dpa

Eine Ladestelle für Elektrofahrzeuge der Marke Tesla ist an einer Tankstelle im Güterverkehrszentrum (GVZ) Freienbrink in der Gemeinde Grünheide östlich von Berlin zu sehen. In einem riesigen Waldgebiet neben dem GVZ plant Tesla den Bau einer Gigafactory. © Foto: Patrick Pleul/dpa

Hajo Zenker

Berlin Um Tesla ranken sich besonders viele Mythen. Richtig ist: Tesla hat reine Elektroautos begehrenswert gemacht – und fährt damit weltweit Erfolge ein. Selbst in Deutschland liegt die Marke bei neu zugelassenen Stromern mit einem Marktanteil von 18 Prozent vorn. In ganz Europa kommen die Amerikaner sogar auf 30 Prozent – eine Verdopplung innerhalb eines Jahres. Zu verdanken ist das Wachstum fast ausschließlich dem Model 3. Dies kann immer mehr Kunden von einem batterieelektrischen Auto überzeugen. Denn Tesla stellt unter Beweis, dass E-Mobile nicht nur attraktiv aussehen, sondern tatsächlich auch große Reichweiten haben können – und das zu deutlich niedrigeren Preisen, als bei Tesla zuvor üblich.

Dass Chef Elon Musk trotzdem ein Loblied auf die deutsche Ingenieurskunst und die deutsche Qualität singt und sein neues großes Werk vor den Toren Berlins bauen will, hat gute Gründe. Zwar hat die Marke die monatelangen Anlaufschwierigkeiten bei der Massenfertigung des Model 3 auch mit Hilfe deutscher Partner halbwegs in den Griff bekommen. Doch an der Qualität muss Tesla, gerade angesichts der wachsenden Konkurrenz aus Deutschland genauso wie aus China, noch deutlich arbeiten. Denn so toll der riesige Touchscreen aussieht, mit dem im Model 3 fast alles gesteuert wird, so sehr stört die zum Teil nachlässige Verarbeitung. Deutliche Knister- und Klappergeräusche, stark schwankende Spaltmaße, abplatzender Lack und schlechte Assistenzsysteme werden immer wieder kritisiert.

Musk kann mit seiner Entscheidung für Berlin-Brandenburg zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Die Qualität seiner Autos erhöhen und gleichzeitig nah am Kunden in Europa produzieren, ganz ohne Angst vor den Auswirkungen eventueller Strafzölle haben zu müssen. Tesla präsentiert zur zeit das fünfte Automodell: Ein Pick-up.