Manuela Bohm

Zollchow (MOZ) Straßenbauarbeiten zwischen Zollchow und der Anbindung an die L97 bei Schmetzdorf machen es nötig, dass die Straße für den Verkehr voll gesperrt wird - dies teilt der Landkreis Havelland mit.

Die Vollsperrung erfolgt von Montag, 25. November, bis Freitag, 29. November. Ein Durchgangsverkehr ist an diesen Tagen nicht möglich. Die Umleitung für diese Strecke erfolgt von Schmetzdorf aus über die B97 zur B188. Wer von Vieritz oder Zollchow nach Schmetzdorf möchte, sollte über Rathenow und die B188 fahren. Die Umleitung wird ausgeschildert. Im Linienverkehr komme es zu Verzögerungen bei den Abfahrtzeiten am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag, so Silke Van Ballaer von der Havelbus-Verkehrsgesellschaft mbH (HVG). Am Mittwoch, 27. November, wird die Sperrung um weitere hundert Meter verlängert, so dass es zu erheblichen Verspätungen kommen werde Der Haltepunkt Schmetzdorf Ausbau wird an diesem Tag ab 8.00 Uhr nicht bedient.