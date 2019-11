Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Eltern, deren Kinder bis zum 30. September das 6. Lebensjahr vollenden, werden mit dem kommenden Schuljahr schulpflichtig. Rathenow hält die Eltern an, ihre Kinder für den Unterricht an eine der vier Grundschulen anzumelden.

Die Anmeldungen erfolgen zwischen dem 1. und 13. Dezember. Die Jungen und Mädchen sollen in der Schule angemeldet werden, in der sie laut Schulbezirkssatzung unterrichtet werden. Das sind die Otto-Seeger-Grundschule in Rathenow-West, die Weinberg-Grundschule, die Jahn-Grundschule und die Geschwister-Scholl-Grundschule. Da es in der Stadt sogenannte Überschneidungsgebiete gibt, die in jedem Jahr neu geregelt werden, informiert die Stadt explizit auch darüber, wo diese Kinder eingeschult werden. Beide Dokumente können auf der Internetseite der Stadt Rathenow eingesehen werden. Über die digitalen Informationen auf www.rathenow.de/startseite/aktuelle-nachrichten/newsdetailansicht/news/anmeldung-zur-grundschule-in-rathenow-fuer-das-schuljahr-20202021/ werden Eltern künftiger Einschüler zur aktuellen Schulbezirkssatzung zu den Überschneidungsgebieten weitergeleitet.

Zur Anmeldung in der Schule sind verschiedene Dokumente und Nachweise mitzubringen. Dazu zählen die Geburtsurkunde des Kindes, die Teilnahmebestätigung an der Sprachstandsfeststellung, ggf. Bescheinigung vom Jugendamt, wenn Erziehungsberechtigte das alleinige Sorgerecht haben, ggf. Erklärung zur Teilnahme an einem Sprachförderkurs, ggf. Teilnahmebestätigung an sprachtherapeutischen Behandlungen. Die Hortanmeldung kann zum gleichen Zeitpunkt in der Schule erfolgen, informiert die Stadt Rathenow.