Bernhardt Rengert

Brandenburg Die Conni-Kinderbücher von Karoline Sander sind eine Erfolgsstory. Das "Conniversum" ist inzwischen so gewaltig, dass es für Heranwachsende und deren Eltern kaum mehr möglich ist, an "Conni" vorbeizukommen. Bücher, Hörbücher, Filme und diverse Merchandising-Artikel erreichen ein Millionenpublikum. Der Conni-(Hör-)Buchadventskalender jedoch ist etwas Neues, denn den gibt es jetzt zum allerersten Mal. Dieser große Adventskalender ist dabei eigentlich nichts anderes als ein stattliches Conni-Buch, das mit seinen 24 Kapiteln das Warten auf den Weihnachtsmann verkürzen hilft. Wer also in der Vorweihnachtszeit Conni ganz besonders nah sein will, sollte es lesen - jeden Tag ein Kapitel oder sich von der Hörbuchfassung täglich eines von Mia Diekow vorlesen lassen. Mit jeder Kapitel-Geschichte, die sich zusammen wie Connis Dezember-Tagebuch lesen, rückt dann das Fest wieder etwas näher. Das steigert nicht nur die Vorfreude. Wenn am 3. Dezember erzählt wird, was es mit den "Barbara-Zweigen" auf sich hat, wenn Conni Plätzchen und Kekse bäckt oder von ihren Sorgen mit dem Gedicht-lernen berichtet, dann klingt das schon ein wenig abgeklärter als das, wie ihr kleiner Bruder Jakob diese Zeit wahrnimmt. Conni ist halt schon ein wenig "cooler". Am 6. Dezember wird das ganz besonders deutlich, denn während Jakob sich riesig über den Brief vom Nikolaus in seinem Schuh freut, hat Conni Vaters Handschrift gleich erkannt. So leicht kann man ihr halt nichts mehr vormachen, doch sie lässt ihrem Bruder die Freude, schließlich ist auch für sie der Dezember noch immer die schönste Zeit im Jahr. Jeder Tag ist da spannend, anregend und aufregend. Adventskranz binden, Krippe aufstellen, Stiefel putzen, Wunschzettel schreiben, Geschenke basteln, Schlittschuhlauf und Weihnachtsmarktbesuch – immer ist etwas los. Nun, man muss ja nicht alles nachmachen, aber irgendwie erinnern einen die Adventskalendergeschichten doch auch immer gerade rechtzeitig, was es noch zu erledigen gilt.

Hörbuch; Karoline Sander: Der große Adventskalender – 24 Tage mit Conni, gekürzte Lesung von Mia Diekow, 2 CDs (ca. 163 min), Silberfisch Hamburg 2019, ISBN 978-3-7456-0100-8.