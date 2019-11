Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Es nieselte, doch das störte die Storkower nicht. Als am Donnerstag um 17 Uhr die erste Veranstaltung von "Storkow leuchtet" begann, war der Marktplatz rappelvoll. Vierzig Minuten später gab es dann staunende Blicke, als die erste von drei Lasershows des Tages begann. Die Vorführungen waren diesmal noch deutlich spektakulärer als im vergangenen Jahr – was daran lag, dass sich die Bundeswehr an der Finanzierung beteiligte.

Bevor zu Musik die Strahlen aus diesmal gleich vier Lasern über den Marktplatz, die Köpfe der Besucher, LED-Ballons und Regenschirme zuckten, gab es eine Lichtshow, die ganz direkt mit Storkow zu tun hatte. Dazu wurde der Friedenseiche auf dem Markt, die vor mehr als 200 Jahren dort gepflanzt wurde, eine Stimme verliehen. Der Baum erzählte den Besuchern, was er in dieser Zeit alles erlebt hat. Schwerpunkt war die Geschichte von Storkow als Garnisonsstadt, verbunden auch mit dem Wechsel von der NVA zur Bundeswehr im Jahr 1990. Der Baum sparte aber auch Probleme nicht aus, mit der sich die Stadt konfrontiert sieht – mit einem Marktplatz, der an normalen Tagen oft doch recht leer wirkt und an dem es auch Häuser gibt, die seit Jahren leer stehen. Die Geschichte, die der Baum erzählte, stammte von Lutz Kühne vom Historischen Beirat der Stadt und von Detlev Nutsch vom Mittelstandsverein, einem der Veranstalter von "Storkow leuchtet".

Vor der ersten Lasershow standen Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig und die Kommandeurin des Informationstechnikbataillons 381 der Bundeswehr in der Kurmark-Kaserne, Anastasia Biefang, gemeinsam auf der Bühne an der Stelle, an der früher einmal das Storkower Rathaus stand. Die beiden Frauen verkündeten den Besuchern, dass im nächsten Jahr eine noch viel größere Veranstaltung als "Storkow leuchtet" auf die Stadt wartet: Zum zweiten Mal nach 2017 ist Storkow am 13. Juni einer der Schauplätze des bundesweiten Tages der Bundeswehr, und erweitert wird dieses Ereignis wie vor drei Jahren durch ein dreitägiges Stadtfest.

Bekannte Namen angekündigt

Biefang kündigte an, der Tag der Bundeswehr werde mit seinem Programm dem von 2017 "in nichts nachstehen". Schulze-Ludwig versprach den Gästen "eine riesengroße Party". Die Details sind bereits in Vorbereitung. Für den Freitagabend beim Stadtfest kündigte die Bürgermeisterin ein Programm für die Jugend mit DJs an. Am Sonntag gebe es Schlager. "Es werden bekannte Leute auftreten", sagte sie. Namen könne sie allerdings noch nicht verraten, da die entsprechenden Verträge noch nicht unterschrieben seien.

Die Bundeswehr spielte am Donnerstag eine Rolle nicht nur bei der Finanzierung der Lasershow und der Ankündigung für den Juni nächsten Jahres, sondern auch bei einer geschlossenen Veranstaltung am Nachmittag auf der Burg. Mit etwa 80 geladenen Gästen feierten Stadt und Bundeswehr in einer lockeren Runde das fünfjährige Bestehen ihrer offiziellen Patenschaft, die am 19. November 2014 abgeschlossen worden war. Schulze-Ludwig und Biefang schnitten aus diesem Anlass gemeinsam eine große Geburtstagstorte an. Biefang erwähnte in ihrer kurzen Ansprache auch den Preis "Bundeswehr und Gesellschaft", den die Stadt Storkow im Jahr 2018 von der damaligen Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen verliehen bekam. "Die Zusammenarbeit geht hier schon immer Hand in Hand. Das habe ich seit meiner Ankunft in Storkow vor zwei Jahren immer so gefühlt, und nach allem, was ich weiß, war es auch vorher so", sagte sie.

Partnerschaft schon viel länger

Schulze-Ludwig sagte, die offizielle Besiegelung vor fünf Jahren sei ein symbolischer Akt und ein weiterer Schritt gewesen, eine gute Partnerschaft gebe es aber schon viel länger. Unter den Gästen auf der Burg war auch Landrat Rolf Lindemann. Er sagte, es sei wichtig sich immer zu vergegenwärtigen, dass die Soldaten ihren Dienst nicht für sich selber tun, sondern für die gesamte Gesellschaft.

Auf der Bühne auf dem Markt erwähnte die Bürgermeisterin dann ganz konkrete Dinge, wie die Stadt zum Beispiel wirtschaftlich von der Bundeswehr, von der Kaserne und von den Soldaten profitiere. "Unsere Handwerksfirmen bekommen von dort Aufträge, und die Soldaten gehen in unserer Stadt einkaufen." Eine Verbindung zwischen der Feier auf der Burg und dem Programm auf dem Markt stellte am Nachmittag ein Lampionumzug dar, an dem sich trotz des dafür nicht optimalen Wetters viele Eltern mit ihren Kindern beteiligten.

"Storkow leuchtet" findet eine Fortsetzung nächste Woche Donnerstag, wieder von 17 bis 20 Uhr auf dem Marktplatz. Das Programm ist dann allerdings ein komplett Anderes als beim Auftakt. Gezeigt werden Videoschnipsel aus dem interaktiven Stadtrundgang "Hinter den Fassaden". Optischer Höhepunkt dürfte eine Aktion am Haus mit der Nummer 20 werden, dem Standort der früheren Schlecker-Filiale. Dort werden von einem Künstler aus Berlin die Fenster erleuchtet.