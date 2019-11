Wolfgang Rakitin

Ladeburg Das "Landhaus" in Ladeburg ist wieder in Betrieb. Kevin Lux und seine Frau Nancy aus Berlin-Wartenberg haben die Traditionsgaststätte übernommen, renoviert und in dieser Woche neu eröffnet. Ortsvorsteher Jens Thaute (l.) ließ es sich am Donnerstag nicht nehmen, das Gastronomenpaar in Ladeburg mit einem Blumenstrauß willkommen zu heißen. Der gelernte Hotelfachmann Kevin Lux hat mit dem "Landhaus" viel vor. Die Speisekarte ist klein, aber fein. Die Getränkepreise sind moderat. Auch der Kuchen wird hier selbst gebacken.