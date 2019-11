BRAWO

Brandenburg an der Havel Am Sonntag, 24. November, findet im Gemeindehaus in der Neustädtischen Heidestr. 25von 11.30-13.30 Uhr der traditionelle Adventsbasar des Bauvereins statt. Probiert werden kann hier unter anderem das rauchige Orgelbier, das von der Privatbrauerei Heymann extra für uns kreiiert wurde. Dazu gibt es Adventsdekorationen und Weihnachtskarten sowie einen Mitttagsimbiss.

Mehr Infos zum Projekt: www.orgel-dreifaltigkeit.de oder auf Facebook und Instagram #orgeldreifaltigkeit.