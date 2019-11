Mandy Oys

Hennigsdorf (MOZ) Eine Rüttelplatte im Wert von 1 000 Euro haben Unbekannte von einem Firmengelände am Walter-Kleinow-Ring gestohlen.

Die Diebe verschafften sich bereits am 20. November Zutritt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Eine Videoaufzeichnung zeigt, wie sie die Platte kurz nach 23 Uhr am vergangenen Mittwoch in einen weißen Pkw einladen, so Polizeisprecherin Dörte Röhrs.