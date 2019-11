BRAWO

Brandenburg (BRAWO) In den vergangenen Tagen haben sich vermehrt Kunden der Stadtwerke Brandenburg an diese gewandt und Schreiben eines angeblichen Inkassobüros aus Berlin vorgelegt. Demnach hätten die Kunden ihre Stromrechnung nicht beglichen und würden deshalb von der Firma Inkassobüro Aleksander & Co. KG abgemahnt.

Die StWB arbeitet jedoch mit keinem Inkassobüro zusammen und warnt davor, den geforderten Betrag zu bezahlen. Betroffene Kunden können sich in einem derartigen Fall jederzeit an den Kundenservice der Stadtwerke in der Packhofstraße 31 wenden.