Sandra Euent

Nauen (BRAWO) Zu einer Sternfahrt nach Berlin zum Brandenburger Tor haben die Initiatoren schon "Land schafft Verbindung" am 26. November aufgerufen. Erwartet werden am Dienstag im Landkreis Havelland etwa 2.000 Traktoren, die sich in Nauen sammeln werden, um dann ab 8 Uhr gemeinsam über die B5 nach Berlin zu fahren. Da die Traktoren teils schon am Montag anreisen, ist da bereits mit Verkehrsbeeinträchtigungen auf Bundes- und Landstraßen zu rechnen. Die Rückfahrt aus Berlin ist noch für den Dienstag geplant, es kann aber bis Mittwoch noch Einschränkungen durch die Abreise der Traktoren geben. Erwartet werden Bauern und Trecker aus den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, sowie natürlich aus Sachsen-Anhalt und Brandenburg.